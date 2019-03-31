В Краматорске в авто нашли "бюллетени" с отметками за Тимошенко

В Краматорске полицейские изъяли в салоне автомобиля "Ауди 6" несколько сотен ксерокопий бюллетеней с отметками за кандидата в президенты Юлию Тимошенко.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, не называя имени кандидата.

Отмечается, что около 13.30 в Краматорский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что припаркованный в центре города автомобиль заминирован.

"Факт заминирования не подтвердился, но при проверке правоохранители обнаружили пакет бюллетеней, которые имели явные признаки подделки и были уже заполнены в пользу одного из кандидатов в президенты. Полиция проверяет происхождение документов и устанавливает их владельца. Событие квалифицировано по ст. 158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Батькивщины" назвали указанную ситуацию провокацией власти.

"В воскресенье, 31 марта, полиция Донецкой области по анонимному звонку обнаружила брошенный автомобиль на еврономерах, в салоне которого было найдено 563 избирательных бюллетеня с отметками напротив кандидата Тимошенко Юлии Владимировны. Понятно, что это очередная провокация штаба действующего президента", - заявили в партии.