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В Киеве на одном участке угрожали голове, на другом нашли рюкзак

Воскресенье, 31 марта 2019, 19:23

На избирательных участках в Киеве зафиксировали ряд нарушений: от фотографирования бюллетеней до присутствия неизвестных лиц и угроз голове.

Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

В частности, на избирательном участке №800634 в Подольском районе зафиксировали присутствие неизвестных, один из которых угрожал председателю комиссии "дать в печень".

Отмечается, что председатель обратился к дежурному полицейскому, однако тот проигнорировал его просьбу. В конце концов, человек, который угрожал, покинул помещение.

На избирательном участке №801003 избирательного округа 223 в Шевченковском районе обнаружили неизвестный рюкзак. Председатель комиссии обратилась к полицейским, и они его изъяли

На избирательном участке №800316 в Днепровском районе задержали вероятных нарушителей.

Сообщается, что официальный наблюдатель от ВОО "Солидарная молодежь" М. Шивко имел при себе список с перечнем квартир на отдельном листке и "инструкцию агитатора в день выборов".

Мужчина отказывался показывать указанные материалы наблюдателям от кандидатов, отметив, что предоставит их только полиции, поэтому на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу. Приехал также адвокат предполагаемого правонарушителя.

"Когда прибыла полиция, официальный наблюдатель от Петра Порошенко В. Марусяк забрал рюкзак вероятного правонарушителя и хотел скрыться с места происшествия. Следственно-оперативная группа задержала обоих – их доставляют в отделение полиции", - говорится в сообщении.

На избирательном участке №800087 избирательного округа 212 в Дарницком районе избиратель фотографировал свой бюллетень "на память". Полиция отобрала объяснение у правонарушителя и отпустила.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали, что на двух участках в Киеве бюллетеней было значительно больше, чем избирателей, на двух других – значительно меньше.

В частности, на участке №800338, который находится в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи на ул. Братиславской, на 297 избирателей есть 753 бюллетеня, а на участке №801055, что в Больнице ученых НАН Украины на Вознесенском спуске, на 143 избиратели есть 381 бюллетень.

Вместе с тем на УИК №800811, что на улице Феодоры Пушиной в Святошинском районе, на 2394 избирателя есть только 2352 бюллетеня, а на УИК №800759, что на улице Жмеринской в ​​Святошинском районе, на 1869 избирателей есть только 1857 бюллетеней.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019
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