Данилюк: Зеленский использует абсолютно уникальный подход

7761 просмотр
Воскресенье, 31 марта 2019, 19:33

Экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что команда Владимира Зеленского сможет защитить свой результат на выборах президента Украины.

Об этом он сказал корреспонденту "Украинской правды" в штабе Зеленского, отвечая на вопрос, насколько шоумен поддается обучению в политическом смысле и имеют ли встречи с экспертами эффект на кандидата в президенты.

"Знаете, слово "обучаемый" – "не обучаемый" мне не очень нравится, потому что я встречался – и многое понял. Очень многие советы, которые я пытался давать относительно кампании, – я очень быстро понимаю, что они просто не работают. Эта кампания очень отличается... ", – заявил Данилюк.

"Старые политики просто не знают, что с этим делать: это не стандартная кампания. Они между собой грызутся по старым правилам, а молодые просто двигаются вперед, используя абсолютно уникальный подход к кампании", – добавил он.

"А что касается ключевых реформ – то, конечно, надо делать определенную приоритизацию. И это сейчас происходит", – сказал экс-министр.

По мнению Данилюка, защитить результат на выборах Зеленскому поможет команда и то, что оппоненты между собой "будут биться так, что не будет скучно".

Он считает, что благодаря сложившейся ситуации перед выборами, злоупотреблений будет меньше, а возможностей защитить результат – больше.

"Как вы знаете, сетки построены, но происходит сейчас параллельный контроль результатов выборов – была презентация этой системы. Я думаю, многие увидели способность команды Зеленского контролировать результаты – и думают, стоит ли это делать (влиять на результат - ред.)", – заявил Данилюк.

Напомним, Зеленский во время предвыборной кампании встречался с различными экспертами, в частности с Александром Данилюком.

Украинская правда

Темы: Зеленский выборы президента 2019 Данилюк


powered by lun.ua
По теме
Тимошенко и Зеленский обсуждают объединении во втором туре – Найем 31 марта 2019, 19:27
«Идиоты»: Зеленский прокомментировал видео-поддержку от российских актеров 31 марта 2019, 14:11
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша 31 марта 2019, 13:04
Все новости
Главные новости
Тимошенко и Зеленский обсуждают объединении во втором туре – Найем
Возле ЦИК стало больше молодых людей, которые собираются у палаток "приемная нардепа"
45,01% избирателей уже проголосовали
В Украине работают все избирательные участки – ЦИК
Все новости
исследование

7% детей в мире имеют пищевую аллергию

ted

5 советов, как уничтожить свои мечты и не достичь желаемого

читай!

5 лучших книг по психологии, которые помогут побороть депрессию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів