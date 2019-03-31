Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк: Зеленский использует абсолютно уникальный подход

Воскресенье, 31 марта 2019, 19:33

Экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что команда Владимира Зеленского сможет защитить свой результат на выборах президента Украины.

Об этом он сказал корреспонденту "Украинской правды" в штабе Зеленского, отвечая на вопрос, насколько шоумен поддается обучению в политическом смысле и имеют ли встречи с экспертами эффект на кандидата в президенты.

"Знаете, слово "обучаемый" – "не обучаемый" мне не очень нравится, потому что я встречался – и многое понял. Очень многие советы, которые я пытался давать относительно кампании, – я очень быстро понимаю, что они просто не работают. Эта кампания очень отличается... ", – заявил Данилюк.

"Старые политики просто не знают, что с этим делать: это не стандартная кампания. Они между собой грызутся по старым правилам, а молодые просто двигаются вперед, используя абсолютно уникальный подход к кампании", – добавил он.

"А что касается ключевых реформ – то, конечно, надо делать определенную приоритизацию. И это сейчас происходит", – сказал экс-министр.

По мнению Данилюка, защитить результат на выборах Зеленскому поможет команда и то, что оппоненты между собой "будут биться так, что не будет скучно".

Он считает, что благодаря сложившейся ситуации перед выборами, злоупотреблений будет меньше, а возможностей защитить результат – больше.

"Как вы знаете, сетки построены, но происходит сейчас параллельный контроль результатов выборов – была презентация этой системы. Я думаю, многие увидели способность команды Зеленского контролировать результаты – и думают, стоит ли это делать (влиять на результат - ред.)", – заявил Данилюк.

Напомним, Зеленский во время предвыборной кампании встречался с различными экспертами, в частности с Александром Данилюком.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019Александр Данилюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду – Bloomberg
Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
Все новости...
Реклама: