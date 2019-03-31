Данилюк: Зеленский использует абсолютно уникальный подход

Экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что команда Владимира Зеленского сможет защитить свой результат на выборах президента Украины.

Об этом он сказал корреспонденту "Украинской правды" в штабе Зеленского, отвечая на вопрос, насколько шоумен поддается обучению в политическом смысле и имеют ли встречи с экспертами эффект на кандидата в президенты.

"Знаете, слово "обучаемый" – "не обучаемый" мне не очень нравится, потому что я встречался – и многое понял. Очень многие советы, которые я пытался давать относительно кампании, – я очень быстро понимаю, что они просто не работают. Эта кампания очень отличается... ", – заявил Данилюк.

"Старые политики просто не знают, что с этим делать: это не стандартная кампания. Они между собой грызутся по старым правилам, а молодые просто двигаются вперед, используя абсолютно уникальный подход к кампании", – добавил он.

"А что касается ключевых реформ – то, конечно, надо делать определенную приоритизацию. И это сейчас происходит", – сказал экс-министр.

По мнению Данилюка, защитить результат на выборах Зеленскому поможет команда и то, что оппоненты между собой "будут биться так, что не будет скучно".

Он считает, что благодаря сложившейся ситуации перед выборами, злоупотреблений будет меньше, а возможностей защитить результат – больше.

"Как вы знаете, сетки построены, но происходит сейчас параллельный контроль результатов выборов – была презентация этой системы. Я думаю, многие увидели способность команды Зеленского контролировать результаты – и думают, стоит ли это делать (влиять на результат - ред.)", – заявил Данилюк.

Екс-мініст фінансів Данилюк про те, чи "обучаем" Зеленський pic.twitter.com/P3SYOuSJTP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 31 березня 2019 р.

Напомним, Зеленский во время предвыборной кампании встречался с различными экспертами, в частности с Александром Данилюком.