Зеленский: Спасибо тем, кто голосовал "не по приколу"
Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский поблагодарил свою жену, свою команду, и тех, кто проголосовал "не по приколу".
Об этом он сказал в своем избирательном штабе после объявления результатов экзит-полов.
"Все супер. Это только первый шаг к большой победе. Экзит-полов много – победитель один", - сказал Зеленский.
"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня "не по приколу", - добавил также он.
Зеленский также отрицает переговоры о поддержке во втором туре с Юлией Тимошенко.
"Мне, честно говоря, все равно с кем мне во втором туре быть. Слава богу не я это решаю, а народ Украины", - сказал он.
По словам руководителя избирательного штаба Зеленского Ивана Баканова, теперь команде важно защитить результат.
"Расслабляться рано, потому что впереди подсчет. К большому сожалению, из регионов поступает информация, что определенные нарушения во время избирательного процесса были. Мы будем следить за тем, что происходит в регионах, происходит при подсчете голосов", - сказал Баканов.