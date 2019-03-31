Зеленский: Спасибо тем, кто голосовал "не по приколу"

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский поблагодарил свою жену, свою команду, и тех, кто проголосовал "не по приколу".

Об этом он сказал в своем избирательном штабе после объявления результатов экзит-полов.

"Все супер. Это только первый шаг к большой победе. Экзит-полов много – победитель один", - сказал Зеленский.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня "не по приколу", - добавил также он.

Зеленский также отрицает переговоры о поддержке во втором туре с Юлией Тимошенко.

"Мне, честно говоря, все равно с кем мне во втором туре быть. Слава богу не я это решаю, а народ Украины", - сказал он.

По словам руководителя избирательного штаба Зеленского Ивана Баканова, теперь команде важно защитить результат.

"Расслабляться рано, потому что впереди подсчет. К большому сожалению, из регионов поступает информация, что определенные нарушения во время избирательного процесса были. Мы будем следить за тем, что происходит в регионах, происходит при подсчете голосов", - сказал Баканов.