Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Спасибо тем, кто голосовал "не по приколу"

Воскресенье, 31 марта 2019, 21:00
Зеленский: Спасибо тем, кто голосовал не по приколу
Зльдар Сарахман

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский поблагодарил свою жену, свою команду, и тех, кто проголосовал "не по приколу".

Об этом он сказал в своем избирательном штабе после объявления результатов экзит-полов.

"Все супер. Это только первый шаг к большой победе. Экзит-полов много – победитель один", - сказал Зеленский.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня "не по приколу", - добавил также он.

Зеленский также отрицает переговоры о поддержке во втором туре с Юлией Тимошенко.

"Мне, честно говоря, все равно с кем мне во втором туре быть. Слава богу не я это решаю, а народ Украины", - сказал он.

По словам руководителя избирательного штаба Зеленского Ивана Баканова, теперь команде важно защитить результат.

"Расслабляться рано, потому что впереди подсчет. К большому сожалению, из регионов поступает информация, что определенные нарушения во время избирательного процесса были. Мы будем следить за тем, что происходит в регионах, происходит при подсчете голосов", - сказал Баканов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
Все новости...
Реклама: