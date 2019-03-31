Зеленского больше всего поддерживает Юг, а Порошенко – Запад
Воскресенье, 31 марта 2019, 21:15
Кандидата в президенты Владимира Зеленского, который сейчас набирает больше всего голосов избирателей, активно поддерживают на Юге и Востоке страны.
Об этом свидетельствуют результаты Национального ексзит-пола.
Согласно данным на 18:00, за него отдали свои голоса 42% избирателей на Юге и 30,7% на Востоке.
Кандидат Петр Порошенко, который согласно ексзит-полу, занимает второе место, хорошую поддержку имеет на Западе (26%) и в Центре (19,5%).
Юлию Тимошенко, которая сейчас замыкает тройку лидеров в избирательной гонке, больше всего поддерживают на Западе (17,8%) и в Центре (17,5%).
У Юрия Бойко больше всего сторонников на Востоке страны (27,2%), у Анатолия Гриценко на Западе (12,6%) и у Игоря Смешко в Центре (9,6%).
Напомним:
- Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,2%).
Украинская правда