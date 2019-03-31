Зеленского больше всего поддерживает Юг, а Порошенко – Запад

Кандидата в президенты Владимира Зеленского, который сейчас набирает больше всего голосов избирателей, активно поддерживают на Юге и Востоке страны.

Об этом свидетельствуют результаты Национального ексзит-пола.

Согласно данным на 18:00, за него отдали свои голоса 42% избирателей на Юге и 30,7% на Востоке.

Кандидат Петр Порошенко, который согласно ексзит-полу, занимает второе место, хорошую поддержку имеет на Западе (26%) и в Центре (19,5%).

Юлию Тимошенко, которая сейчас замыкает тройку лидеров в избирательной гонке, больше всего поддерживают на Западе (17,8%) и в Центре (17,5%).

У Юрия Бойко больше всего сторонников на Востоке страны (27,2%), у Анатолия Гриценко на Западе (12,6%) и у Игоря Смешко в Центре (9,6%).

Напомним: