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Зеленского больше всего поддерживает Юг, а Порошенко – Запад

Воскресенье, 31 марта 2019, 21:15

Кандидата в президенты Владимира Зеленского, который сейчас набирает больше всего голосов избирателей, активно поддерживают на Юге и Востоке страны.

Об этом свидетельствуют результаты Национального ексзит-пола.

Согласно данным на 18:00, за него отдали свои голоса 42% избирателей на Юге и 30,7% на Востоке. 

 

Кандидат Петр Порошенко, который согласно ексзит-полу, занимает второе место, хорошую поддержку имеет на Западе (26%) и в Центре (19,5%).

 

Юлию Тимошенко, которая сейчас замыкает тройку лидеров в избирательной гонке, больше всего поддерживают на Западе (17,8%) и в Центре (17,5%). 

 

У Юрия Бойко больше всего сторонников на Востоке страны (27,2%), у Анатолия Гриценко на Западе (12,6%) и у Игоря Смешко в Центре (9,6%). 

 
 

Напомним:

  • Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,2%).

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019экзит-пол
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