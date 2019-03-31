ЦИК начала обнародовать результаты подсчета голосов

Центральная избирательная комиссия начала обнародовать результаты обработки первых протоколов на выборах президента.

"Мы начинаем получать первые результаты по протоколам", - сказала на брифинге в ЦИК председатель комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, уже начали поступать результаты голосования из тех участков заграничного округа, где голосование началось и закончилось раньше, а также с небольших участков.

Слипачук также заявила, что выборы прошли без системных нарушений. Она поблагодарила правоохранительные органы за добросовестное выполнение своих обязанностей.

"Впервые в истории выборов оперативный обмен информацией был на очень высоком уровне", - заявила глава ЦИК.

Данные размещаются на сайте ЦИК.

Так, по данным обработки 0.25% протоколов по Украине, 26.77% избирателей поддержали Владимира Зеленского, 20.10% - Петра Порошенко, 17.18% - Юлию Тимошенко.

Вместе с тем, заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на брифинге рассказал, что практически все участки открылись вовремя - за несколькими исключениями.

В частности, 8 участков проставили штампы "выбыл" в бюллетенях напротив кандидатов, заявивших о снятии с выборов, - и не получили вовремя неиспорченные бюллетени. Последний участок заработал в 11:40. Еще некоторые участки открылись с опозданием из-за перехода на летнее время.

"Должным образом работали и все избирательные участки в зоне разграничения, в зоне проведения операции объединенных сил. Там было открыто 80 специальных участков, где могли проголосовать военнослужащие", - сказал Радченко.

Также он рассказал о случае, когда избиратель пытался вынести с участка бюллетень во рту.