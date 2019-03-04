Болтон рассказал, как США будут смещать Мадуро

США работают над созданием коалиции, чтобы сместить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его режим.

Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN.

По его словам, США пытаются мобилизовать поддержку мирного перехода власти от Мадуро к Хуану Гуайдо, лидеру оппозиции, которого США признали президентом.

"Я бы хотел видеть как можно более широкую коалицию, чтобы сместить Мадуро и заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать", - сказал он.

Советник президента Дональда Трампа также заявил, что его администация не боится использовать фразу "доктрина Монро", согласно которой оба американских континента являются зоной интересов США.

Поэтому, он отметил, США хотели бы покончить с тиранией, включая Кубу, Никарагуа, также как и с Мадуро. Одной из проблем в Венесуэле, заявляет Болтон, является то, что там присутствует 20-25 тысяч сотрудников кубинских спецслужб и это "абсолютно недопустимо".

Напомним: