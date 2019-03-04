ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева и продлил против Януковича и Ко

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Понедельник, 4 марта 2019, 11:52

Европейский союз обнародовал решение о продлении санкций против экс-президента Виктора Януковича и 11 его соратников.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

"Рада продлила до 6 марта 2020 года замораживание активов 12 человек, признанных ответственными за присвоение украинских государственных средств или злоупотребление служебным положением, что привело к потере украинских общественных средств. Ограничительные меры в отношении одного лица не были продлены", - говорится в сообщении.

Как известно, послы ЕС ранее решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. Документ будет опубликован в официальном журнале ЕС 5 марта.

В ноябре прошлого года Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против Андрея Клюева в марте 2017 года.

Это решение суда не отменило решение Совета ЕС от 2018 года о продлении замораживания активов против Клюева, поэтому он остается под европейскими санкциями минимум до 6 марта 2019 года.

Напомним, брат Андрея Клюева, бывший народный депутат Сергей Клюев, первым среди соратников экс-президента Виктора Януковича добился в Европейском суде снятия действующих санкций ЕС. Санкции, введенные против него в 2017 году, были сняты в феврале 2018 года, то есть за месяц до завершения их срока действия.

Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года.

Европейская правда

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Темы: санкции Клюев Янукович


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