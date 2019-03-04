Российская наёмница перешла на сторону Украины – СБУ

Наемник российских незаконных вооруженных формирований на Донбассе Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" перешла на сторону Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получено ценного свидетеля российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы относительно руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе", - говорится в сообщении.

Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" была начальником так называемого штаба танкового батальона 11 отдельной мотострелкового полка 1 армейского корпуса народной милиции "ДНР"

Отмечается, что СБУ получила дополнительную информацию про организационно-штатную структуру и укомплектованность подразделений НЗФ, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ.

Досудебное расследование продолжается.

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Светлана Дрюк якобы стала прообразом к фильму, снятому на средства "ДНР", "Ополченочка". Эта лента о женском батальоне позиционируется как основанная на реальных событиях и призванная прославлять "героев" так называемой Новороссии. Премьера фильма запланирована на май 2019 года.