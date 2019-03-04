У Порошенко похвастались, что тот отдал более миллиарда на благотворительность
В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что за 5 лет президентства он пожертвовал на благотворительные нужды более 1,2 миллиардов гривен.
Об этом 4 марта на брифинге сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, пишет "Интерфакс-Украина".
"В течение пяти лет Порошенко и структуры, бенефициаром которых он является, пожертвовали на благотворительность примерно 1 млрд 200 млн грн, из них 550 млн грн - на нужды армии", - заявил Медведев.
По его словам, на пожертвовании Порошенко средства была восстановлена система противовоздушной обороны Киева, переданы на вооружение десантно-штурмовых войск снайперские винтовки.
"В 2017 году куплено почти сто снайперских винтовок для бойцов сил специальных операций", - сказал спикер штаба Порошенко.
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Напомним:
- Доходы Порошенко за неполный 2018 год выросли в 8 раз, а в декларации за 2017 год он задекларировал 16 303 874 гривен доходов.
- В 2017 году, по данным издания "Фокус", состояние Порошенко составило 542 миллиона долларов.
- Активисты движения "Чесно" оценили денежные доходы Порошенко в 828,18 млн гривен или 37% от суммы денежных активов всех 44 кандидатов в президенты.
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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