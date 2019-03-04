У Порошенко похвастались, что тот отдал более миллиарда на благотворительность

В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что за 5 лет президентства он пожертвовал на благотворительные нужды более 1,2 миллиардов гривен.

Об этом 4 марта на брифинге сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, пишет "Интерфакс-Украина".

"В течение пяти лет Порошенко и структуры, бенефициаром которых он является, пожертвовали на благотворительность примерно 1 млрд 200 млн грн, из них 550 млн грн - на нужды армии", - заявил Медведев.

По его словам, на пожертвовании Порошенко средства была восстановлена ​​система противовоздушной обороны Киева, переданы на вооружение десантно-штурмовых войск снайперские винтовки.

"В 2017 году куплено почти сто снайперских винтовок для бойцов сил специальных операций", - сказал спикер штаба Порошенко.

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Напомним: