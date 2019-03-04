В СБУ говорят, что возле офиса "Слуги народа" прослушивали не Зеленского

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Понедельник, 4 марта 2019, 18:20

Служба безопасности Украины заявляет, что найденная полицией аппаратура для прослушивания принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом говорится в официальном комментарии, распространенном на официальной странице ведомства в Facebook.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", – говорится в заявление.

По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, которым имеют отношение кандидаты.

В СБУ настаивают, что все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательное кампанией.

Напомним:

  • 4 марта в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.
  • Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.
  • Полиция сообщала, что информацию о находке передала в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания.
  • Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.

Украинская правда

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Темы: Зеленский СБУ


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