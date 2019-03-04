В СБУ говорят, что возле офиса "Слуги народа" прослушивали не Зеленского

Служба безопасности Украины заявляет, что найденная полицией аппаратура для прослушивания принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом говорится в официальном комментарии, распространенном на официальной странице ведомства в Facebook.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", – говорится в заявление.

По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, которым имеют отношение кандидаты.

В СБУ настаивают, что все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательное кампанией.

Напомним: