В СБУ говорят, что возле офиса "Слуги народа" прослушивали не Зеленского
Служба безопасности Украины заявляет, что найденная полицией аппаратура для прослушивания принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Об этом говорится в официальном комментарии, распространенном на официальной странице ведомства в Facebook.
"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", – говорится в заявление.
По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, которым имеют отношение кандидаты.
В СБУ настаивают, что все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательное кампанией.
Напомним:
- 4 марта в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.
- Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.
- Полиция сообщала, что информацию о находке передала в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания.
- Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.