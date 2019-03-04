Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ говорят, что возле офиса "Слуги народа" прослушивали не Зеленского

Понедельник, 4 марта 2019, 17:20
В СБУ говорят, что возле офиса Слуги народа прослушивали не Зеленского

Служба безопасности Украины заявляет, что найденная полицией аппаратура для прослушивания принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом говорится в официальном комментарии, распространенном на официальной странице ведомства в Facebook.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", – говорится в заявление.

По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, которым имеют отношение кандидаты.

В СБУ настаивают, что все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательное кампанией.

Напомним:

  • 4 марта в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.
  • Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.
  • Полиция сообщала, что информацию о находке передала в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания.
  • Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Зеленский
Зеленский опубликовал видео со Змеиного в 500-й день полномасштабной войны
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Последние новости
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
Все новости...
Реклама: