Коломойский: Зеленский – это символ. Вопроса мести нет

Владимир Зеленский отрицает, что он – марионетка Игоря Коломойского, а тот отрицает, что надеется на реванш в случае победы шоумена на выборах президента Украины.

Об этом кандидат в президенты и олигарх рассказали корреспонденту BBC, разговор с Коломойским происходил в Израиле.

Бизнесмен назвал фейком информацию о дыре в 5,5 млрд долларов в деловодстве "ПриватБанка" под его руководством

"В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть", – заявил Коломойский.

На вопрос, являются эти выборы для него шансом взять реванш в ситуации с "ПриватБанком", он ответил: "Нет, это вообще не связанные вещи. У нас нет вопроса мести".

"Для меня Зеленский – это не персоналия, это некий символ. Символ смены поколений", – заявил олигарх.

"Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", – добавил он.

Сам Зеленский отверг тезис, что он – марионетка или кукла:

"Это не правда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского".

На вопрос, будут ли закрыты дела о выводе капитала в случае его избрания президентом, Зеленский ответил: "Все мы перед законом равны. Будь то человек, будь то олигарх, будь то крупнейший бизнесмен".

"Если кто-то что-то украл – и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего (из дел) закрывать не будет", – заверил он.

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Недавно депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявлял, что 41 миллион долларов из "Приватбанка" во времена Игоря Коломойского вывели на счета студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.