Гройсман пригрозил коллегам "принудительным лечением от телефона"

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил участникам селекторного совещания относительно стоимости газа и отопления, что отправит их на принудительное лечение зависимости от телефонов и соцсетей.

Об этом он сказал на совещании 5 марта.

"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - сказал Гройсман.

Он отметил, что говорит о "серьезных вещах".

"А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность", - подытожил глава правительства.