Я не слезу из поставщиков газа, пока не поставят всем счетчики – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман требует, чтобы украинцев полностью обеспечили счетчиками тепла и газа, а местные власти позаботились о модернизации сетей.

Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формирования тарифов.

"Только 80% жителей страны имеют полный учет тепла, 20% у нас – не учтенный объем. Это мегавозможность для злоупотреблений с объемами поставок тепла", – заявил премьер.

"По газу та же проблема: около 3 млн счетчиков сегодня отсутствуют в страны. Это 3 млн людей, которыми могут манипулировать различными нормами потребления", – добавил он.

"Поэтому решение правительства было обязать НАК "Нафтогаз", снабжающие организации – установить счетчики газа. Я не слезу с них до тех пор, пока они в этом году не начнут масштабную компанию по установке счетчиков гражданам бесплатно", – сказал Гройсман.

Он возмутился: "Почти 28 лет независимости – до сих пор остались дыры по 20-30%, чтобы туда сливать все, на чем можно манипулировать и завышать оплаты. Только Хмельницкий, кажется, имеет 100% по теплу. Если Хмельницкий может – почему другие города не могут?".

"Вопрос обеспечения 100% учета тепла и газа – это приоритетная задача. По результатам сегодняшнего совещания это будет задача перед каждой областной и городской властью. Я буду публично называть "героев" – акцентируйте внимание на этих вопросах", – сказал премьер.

По поводу тарифов он также сказал: "Если у человека автономное отопление, то он платит за фактически потребленный газ. Но когда человек платит за тепло и горячую воду – и это наибольший удельный вес в счете, – то не цена газа имеет значение, а имеет значение цена тепла и горячей воды в стране".

"Конечная стоимость тепла и горячей воды зависит от технологии производства тепла, от минимизации потерь, от объективного учета и от мероприятий энергосбережения, на которые сегодня децентрализация дала равные возможности", – напомнил Гройсман.

Глава правительства констатировал, что различные города и области имеют различные цены на тепло по одинаковой стоимости газа.

"Мы сейчас на подготовку к зиме тратим рекордные ресурсы. 12,5 млрд грн было выделено на подготовку к зиме 2018-2019 года. И из них на водопроводы, новые котельные, магистральные линии вы потратили только 3 млрд – на воду, на транспортировку на новые сети", – заявил он.

По словам премьера, аварийных сетей в стране 7 тысяч.

Гройсман отметил, что из-за того, что не выделяются ресурсы на модернизацию, потери на производстве и транспортировке отопления составляют 15%: "С каждого тарифа 15% люди платят за это. Неужели они должны за это платить? За дырявые трубы, по неутепленные подвалы, по отсутствие средств учета?".

По его словам, нужно выработать стратегию минимизации потребления дорогого газа на производство тепла и инвестировать в новые котельные и новые трубы.

"Люди труб не видят, они лучше видят дороги ... Но если вы сегодня не сделаете сети, а будете инвестировать в асфальт, то завтра те сети снесут и новый асфальт, и новую дорогу, если они дырявые и не ремонтированные. Не гонитесь за дешевой славой, которая потом дорого обходится людям", – сказал Гройсман.