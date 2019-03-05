ЕС обнародовал решение о снятии санкций с Клюева

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Вторник, 5 марта 2019, 13:43

Решение Совета Евросоюза о продлении санкций против экс-президента Виктора Януковича и 11 его соратников, а также исключении из санкционного списка Андрея Клюева вступило в силу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник, 5 марта, решение Совета ЕС от 4 марта о продлении на год сакнций, примененных против бывших украинских чиновников, причастных к присвоению и растрате государственных средств, опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Санкции против Януковича и 11 человек из его окружения были введены ЕС в 2014 году и с тех пор срок их действия регулярно продлевался.

Последним решением ЕС исключил из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. В ноябре прошлого года Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против Андрея Клюева в марте 2017 года.

В ГПУ уверяют, что делают все возможное, чтобы довести расследование по Клюева до конца.

"Несмотря на снятие санкций ЕС по этому лицу правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении Андрея Клюева", - отметил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей Facebook-странице.

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Темы: санкции ЕС Клюев


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