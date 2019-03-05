В Киеве убит главный свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" собственник ювелирного завода Сергей Киселев.

Об этом сообщает экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела.

"Убитый Кисилев, человек который опознал свой бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделии) в нашумевшем деле "брилиантовых прокуроров"", – так он прокомментировал новость об убийстве мужчины в Киеве 5 марта.

"Убитый Киселев раньше рассказывал, как из его завода вместе с бриллиантами, найдеными при обыске у зама облпрокурора Киевской области Корнйца, так же пропало несколько млн USD и десяток кг золота. В показании называл фамилии тогдашнего зама генпрокурора и зама министра МВД. Так же рассказал, что взамен на то, чтобы забыть за украденный при обыске нал и золото, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", – пишет Сакварелидзе.

Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии УП рассказал, что Киселев является потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров".

"В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти догороцинности "потерялись", - сказал Касько.

По его словам, Киселев узнал свои бриллианты у прокурора Корнийца и по этому поводу давал показания в прокуратуре.

В то же время Касько затруднился подтвердить или опровергнуть факт убийства бизнесмена.

"Я знаю эту информацию только от журналистов, которые мне говорили, что на месте найдены его документы и номера автомобиля зарегистрированы на Киселева", - добавил Касько.

В свою очередь источник "Украинской правды" в МВД подтверждает, что убитый в Днепровском районе Киева мужчина - Киселев.

Напомним: