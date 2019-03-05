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Убит свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров" – Сакварелидзе

Вторник, 5 марта 2019, 14:25
Убит свидетель по делу бриллиантовых прокуроров – Сакварелидзе
Нацполиция

В Киеве убит свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" собственник ювелирного завода Сергей Киселев.

Об этом сообщает экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела.

"Убитый Кисилев, человек который опознал свой бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделий) в нашумевшем деле "брилиантовых прокуроров"", – так он прокомментировал новость об убийстве мужчины в Киеве 5 марта.

"Убитый Киселев раньше рассказывал, как из его завода вместе с бриллиантами, найдеными при обыске у зама облпрокурора Киевской области Корнйца, так же пропало несколько млн USD и десяток кг золота. В показании называл фамилии тогдашнего зама генпрокурора и зама министра МВД", – пишет Сакварелидзе.

"Так же рассказал, что взамен на то, чтобы забыть за украденный при обыске нал и золото, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", – добавляет он.

В комментарии "Украинской правде" Сакварелидзе уточнил, что дело "бриллиантовых прокуроров" иимеет три составляющих и Киселев фигурировал в третьем эпизоде.

"Есть три производства по делу "алмазных прокуроров": первое и главное дело - касается взяток, второе - попытка отжима мусорного бизнеса и третья - касается заявления господина Киселева, который заявил в прокуратуре, что узнал у Корнийца свои бриллианты", - пояснил он.

 

Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии УП рассказал, что Киселев является потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров".

"В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти догороцинности "потерялись", - сказал Касько.

По его словам, Киселев узнал свои бриллианты у прокурора Корнийца и по этому поводу давал показания в прокуратуре.

В то же время Касько затруднился подтвердить или опровергнуть факт убийства бизнесмена.

"Я знаю эту информацию только от журналистов, которые мне говорили, что на месте найдены его документы и номера автомобиля зарегистрированы на Киселева", - добавил Касько.

В свою очередь источник "Украинской правды" в МВД подтверждает, что убитый в Днепровском районе Киева мужчина - Киселев.

Нынешнее руководство Генеральной прокуратуры позже обнародовало свою позицию: в ГПУ отрицают, что убитый в Киселев был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

Напомним:

  • 5 марта полиция Киева сообщила, что в Днепровском районе столицы обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением головы.
  • Сообщалось, что погибший - местный житель, 1960 года рождения.
  • По данным некоторых СМИ, свидетели на месте инцидента видели человека в форме с погонами.
  • Дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 млн гривен взятки.
  • В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и оружие.
  • В феврале 2017 года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявлял, что в СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами".

Украинская правда

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Темы: убийствопрокуратураКиев
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