В ГПУ отрицают связь убитого ювелира и дела "бриллиантовых прокуроров"

Генеральная прокуратура заявляет, что убитый во вторник владелец ювелирного завода Сергей Киселев не был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде", - заявил спикер.

"Он не был свидетелем, потерпевшим или заявителем, поэтому заявление представителя бывшего руководства ГПУ, относительно статуса погибшего, является неправдивой", - рассказал Лысенко, комментируя заявление экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

Сакварелидзе писал, что Киселев узнал свои бриллианты в деле "бриллиантовых прокуроров" Владимира Шапакина и Александра Корнийца и был свидетелем по делу.

Также он рассказал, что дело "бриллиантовых прокуроров" имеет три составляющих и Киселев фигурировал в третьем эпизоде.

По его словам, первое дело касается взяток, второе - попытка отжима мусорного бизнеса, а третье - заявления Киселева, который завил в прокуратуру о том, что узнал свои утраченные бриллианты среди богатств Корнийца.

Кроме того экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии УП рассказал, что Киселев является потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров".

"В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти драгоценности "потерялись", - сказал он.

Касько также рассказал, что бизнесмен узнал свои бриллианты у прокурора Корнийца и по этому поводу давал показания в прокуратуре.

Напомним: