В ГПУ отрицают связь убитого ювелира и дела "бриллиантовых прокуроров"

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Вторник, 5 марта 2019, 17:57
канал 24

Генеральная прокуратура заявляет, что убитый во вторник владелец ювелирного завода Сергей Киселев не был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде", - заявил спикер.

"Он не был свидетелем, потерпевшим или заявителем, поэтому заявление представителя бывшего руководства ГПУ, относительно статуса погибшего, является неправдивой", - рассказал Лысенко, комментируя заявление экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

Сакварелидзе писал, что Киселев узнал свои бриллианты в деле "бриллиантовых прокуроров" Владимира Шапакина и Александра Корнийца.

Также он рассказал, что дело "бриллиантовых прокуроров" имеет три составляющих и Киселев фигурировал в третьем эпизоде.

По его словам, первое дело касается взяток, второе - попытка отжима мусорного бизнеса, а третье - заявления Киселева, который завил в прокуратуру о том, что узнал свои утраченные бриллианты среди богатств Корнийца.

Кроме того экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии УП рассказал, что Киселев является потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров".

"В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти драгоценности "потерялись", - сказал он.

Касько также рассказал, что бизнесмен узнал свои бриллианты у прокурора Корнийца и по этому поводу давал показания в прокуратуре.

Напомним:

  • 5 марта полиция Киева сообщила, что в Днепровском районе столицы обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением головы.
  • Дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 млн гривен взятки.
  • В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и оружие.
  • В феврале 2017 года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявлял, что в СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами".

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура Киев убийство


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