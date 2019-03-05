НАБУ открыло дело по "откату Гладковского"

Национальное антикоррупционное бюро проанализировало новую серию расследования Леси Ивановой и зарегистрировали еще одно уголовное производство по квалификации ч.5 ст.191 УК Украины.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

"Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - говорится в сообщении.

В НАБУ также заявили, что приведенные факты и переписки между фигурантами обнародованные в третьей части упомянутого расследования журналистов ГПУ в НАБУ никогда не передавала.

Ранее в НАБУ заявили, что часть описанных в первой серии расследования событий уже исследуется в рамках досудебных расследований.

Однако в ведомстве отметили, что 26 февраля детективы внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

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Напомним: