НАБУ открыло дело по "откату Гладковского"

1726 просмотров
Вторник, 5 марта 2019, 15:46

Национальное антикоррупционное бюро проанализировало новую серию расследования Леси Ивановой и зарегистрировали еще одно уголовное производство по квалификации ч.5 ст.191 УК Украины.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

"Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - говорится в сообщении.

В НАБУ также заявили, что приведенные факты и переписки между фигурантами обнародованные в третьей части упомянутого расследования журналистов ГПУ в НАБУ никогда не передавала.

Ранее в НАБУ заявили, что часть описанных в первой серии расследования событий уже исследуется в рамках досудебных расследований.

Однако в ведомстве отметили, что 26 февраля детективы внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Читайте также: Расследователь Леся Иванова о кейсе Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы"

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковський.
  • Отец Олег Гладковський заявил, что дело "искусственно скомпилировано", но президент 4 марта подписал указ о его увольнении с должности первого заместителя секретаря СНБО.
  • "Укроборонпром" 27 февраля в связи с расследованием отстранил директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексея Бабича и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАБУ Гладковский Укроборонпром


powered by lun.ua
По теме
Чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 4 марта 2019, 17:31
Обвиняемый в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу 28 февраля 2019, 00:35
НАБУ: Все дела о незаконном обогащении будут закрыты 27 февраля 2019, 19:53
Все новости
Главные новости
НАБУ открыло дело по "откату Гладковского"
Убит свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров"
Началась проверка облгазов Фирташа из-за доначислений в платежках
Пинчук скупает акции британской нефтегазовой компании Новинского — СМИ
Все новости
Лайфхаки

8 подарков для нее

семья

8 проблем, с которыми может столкнуться семья, когда появляются дети

Опыт

История украинского боксера Дениса Беринчика

Поиск по сайту
Архив
Весь архів