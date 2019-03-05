Полиция назвала основную версию убийства бизнесмена в Киеве

1151 просмотр
Вторник, 5 марта 2019, 17:55

Полиция рассматривает несколько версий убийства владельца ювелирного завода Сергея Киселева, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий убийства киевлянина, который занимался ювелирным бизнесом, основная из которых - убийство по корыстным мотивам", - говорится в сообщении.

Полицейские говорят, что тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. При обследовании прилегающей территории неподалеку обнаружены камеры видеонаблюдения, поэтому записи будут в законном порядке приобщены к материалам уголовного производства.

Расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК поручено следователям Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Напомним:

  • 5 марта в полиции Киева сообщили, что обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы в Днепровском районе столицы.
  • Сообщалось, что погибший - местный житель, 1960 года рождения.
  • В то же время экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что погибший - Сергей Киселев - фигурировал в одном из производств дела "бриллиантовых прокуроров".
  • По данным некоторых СМИ, свидетели на месте инцидента видели человека в форме с погонами.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: криминал Киев


powered by lun.ua
По теме
В Киеве прострелили голову мужчине в элитном "Мерседесе" 5 марта 2019, 13:14
G7 и Всемирный банк: Украина должна вернуть наказание за незаконное обогащение 4 марта 2019, 12:19
Сходку "авторитетов" во главе с грузином накрыли в Киеве 4 марта 2019, 10:25
Все новости
Главные новости
В рейтинг Forbes попали семь украинцев
НАБУ открыло дело по "откату Гладковского"
Убит свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров"
Началась проверка облгазов Фирташа из-за доначислений в платежках
Все новости
Фото

14 удивительных вещей, которые были найдены в багаже в аэропортах

психология

Как стать счастливым человеком: 17 простых шагов

Опыт

История украинского боксера Дениса Беринчика

Поиск по сайту
Архив
Весь архів