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Полиция назвала основную версию убийства бизнесмена в Киеве

Вторник, 5 марта 2019, 16:55

Полиция рассматривает несколько версий убийства владельца ювелирного завода Сергея Киселева, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий убийства киевлянина, который занимался ювелирным бизнесом, основная из которых - убийство по корыстным мотивам", - говорится в сообщении.

Полицейские говорят, что тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. При обследовании прилегающей территории неподалеку обнаружены камеры видеонаблюдения, поэтому записи будут в законном порядке приобщены к материалам уголовного производства.

Расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК поручено следователям Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Напомним:

  • 5 марта в полиции Киева сообщили, что обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы в Днепровском районе столицы.
  • Сообщалось, что погибший - местный житель, 1960 года рождения.
  • В то же время экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что погибший - Сергей Киселев - фигурировал в одном из производств дела "бриллиантовых прокуроров".
  • По данным некоторых СМИ, свидетели на месте инцидента видели человека в форме с погонами.

Украинская правда
Темы: криминалКиев
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