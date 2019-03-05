Полиция назвала основную версию убийства бизнесмена в Киеве

Полиция рассматривает несколько версий убийства владельца ювелирного завода Сергея Киселева, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий убийства киевлянина, который занимался ювелирным бизнесом, основная из которых - убийство по корыстным мотивам", - говорится в сообщении.

Полицейские говорят, что тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. При обследовании прилегающей территории неподалеку обнаружены камеры видеонаблюдения, поэтому записи будут в законном порядке приобщены к материалам уголовного производства.

Расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК поручено следователям Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Напомним: