Посол США: необходимо, чтобы "титушки" не мешали голосовать на выборах

Воля украинского народа во время выборов должна уважаться независимо от результата, а "титушки" или другие вооруженные группы не должны мешать выражать свою волю людям.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщается на сайте посольства.

"И в избирательный год, когда приближаются как президентские, так и парламентские выборы, я не могу представить высшего приоритета, чем обеспечение того, чтобы выборы в Украине были свободными и честными. Важно, чтобы воля украинского народа уважалась, независимо от результата", - отметила посол США.

По ее словам, на практике это означает, что только независимая Центральная избирательная комиссия должна считать голоса.

"Наблюдатели от гражданского общества и работники избирательной кампании не должны подвергаться преследованиям или запугиванию. Официальная, политически нейтральная охрана должна обеспечить, чтобы титушки или другие вооруженные группы не мешали избирателям выражать свою волю", - отметила Йованович.

Она добавила, что необходимо наказывать тех людей, которые покупают голоса.

"То же самое касается тех, кто платит им за их голоса. Команды кандидатов, которые прибегают к попыткам фальсификации голосов, должны привлекаться к уголовной ответственности. Государственные ресурсы не должны направляться против политических оппонентов", - отметила посол США.

Йованович сказала, что Украина, которая стремится к интеграции в Европейский Союз и НАТО, должна обеспечить, чтобы ее действия соответствовали западным стандартам.

Напомним: