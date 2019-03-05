Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Деньги клана Януковича осели в Швейцарии, а не в ЕС

Вторник, 5 марта 2019, 20:31
Деньги клана Януковича осели в Швейцарии, а не в ЕС

В странах Европейского союза почти не осталось денег беглого президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщает DW.

"Почти не осталось в ЕС и заблокированных на основании санкций средств. Еще несколько лет назад наибольшая сумма замороженных в Евросоюзе денег была в банках Латвии - около 50 миллионов евро. Сегодня же (5 марта - УП), как сообщили DW в латвийской Комиссии по вопросам финансов и рынка капитала, на счетах остаются лишь около полумиллиона евро", - отмечает издание.

Зато большая часть средств Януковича и его окружения, остается заблокированной за пределами ЕС.

Как сообщил представитель правительства Лихтенштейна, блокировки замороженных ранее активов остаются в силе. В 2014 году в княжестве были заблокированы ценные бумаги на сумму около 27 миллионов швейцарских франков. Как следует из документов в судебном реестре страны, речь идет об активах бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Однако больше всего денег клана Януковича заморожены в Швейцарии. В Федеральном ведомстве юстиции рассказали, что в Швейцарии заблокированы около 145 миллионов швейцарских франков.

"Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре Швейцарии, Юрию Иванющенко - 72 миллиона франков", - отмечает издание.

Кроме того, в швейцарском списке фигурирует "регионал" Юрий Ефремов.

Швейцария пока сотрудничает с Украиной на основании девяти запросов о правовой помощи. Однако в отличие от Евросоюза, разморозить активы в Швейцарии Украине сложнее.

"В этой стране вместо политических санкционных списков против диктаторов и клептократов применяют принятый несколько лет назад специальный закон, который дает правительству более солидные, чем санкции, юридические основания для блокировки незаконно приобретенных средств", - поясняет издание.

На основании этого закона правительство страны ежегодно принимает постановление о блокировании активов, ссылаясь, в частности, на "необходимости обеспечения международного правового сотрудничества".

В списке лиц, продленном 28 февраля еще на год, остаются братья Клюевы, Алексей Азаров и Юрий Иванющенко. В швейцарском "черном списке" на данный момент есть 19 украинцев, часть которых никогда не была в санкционном списке ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичденьгиЕСШвейцарияКлюев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
Все новости...
Реклама: