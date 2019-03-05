Деньги клана Януковича осели в Швейцарии, а не в ЕС

В странах Европейского союза почти не осталось денег беглого президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщает DW.

"Почти не осталось в ЕС и заблокированных на основании санкций средств. Еще несколько лет назад наибольшая сумма замороженных в Евросоюзе денег была в банках Латвии - около 50 миллионов евро. Сегодня же (5 марта - УП), как сообщили DW в латвийской Комиссии по вопросам финансов и рынка капитала, на счетах остаются лишь около полумиллиона евро", - отмечает издание.

Зато большая часть средств Януковича и его окружения, остается заблокированной за пределами ЕС.

Как сообщил представитель правительства Лихтенштейна, блокировки замороженных ранее активов остаются в силе. В 2014 году в княжестве были заблокированы ценные бумаги на сумму около 27 миллионов швейцарских франков. Как следует из документов в судебном реестре страны, речь идет об активах бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Однако больше всего денег клана Януковича заморожены в Швейцарии. В Федеральном ведомстве юстиции рассказали, что в Швейцарии заблокированы около 145 миллионов швейцарских франков.

"Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре Швейцарии, Юрию Иванющенко - 72 миллиона франков", - отмечает издание.

Кроме того, в швейцарском списке фигурирует "регионал" Юрий Ефремов.

Швейцария пока сотрудничает с Украиной на основании девяти запросов о правовой помощи. Однако в отличие от Евросоюза, разморозить активы в Швейцарии Украине сложнее.

"В этой стране вместо политических санкционных списков против диктаторов и клептократов применяют принятый несколько лет назад специальный закон, который дает правительству более солидные, чем санкции, юридические основания для блокировки незаконно приобретенных средств", - поясняет издание.

На основании этого закона правительство страны ежегодно принимает постановление о блокировании активов, ссылаясь, в частности, на "необходимости обеспечения международного правового сотрудничества".

В списке лиц, продленном 28 февраля еще на год, остаются братья Клюевы, Алексей Азаров и Юрий Иванющенко. В швейцарском "черном списке" на данный момент есть 19 украинцев, часть которых никогда не была в санкционном списке ЕС.