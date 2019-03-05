Аваков о "Нацдружинах": Любое применение силы на выборах будет жестко пресекаться

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Вторник, 5 марта 2019, 21:58

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.

Об этом Аваков заявил в комментарии УП.

"Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции. Это постулат, не подлежащий обсуждению. Ни Национальные дружины, ни любая иная организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом!" - подчеркнул министр.

По его словам, приемлемым является только сотрудничество и апелляция к законным сил правопорядка.

"Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться. Прошу всех, кто постулирует свою заинтересованность в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы", - заявил Аваков.

Министр добавил, что Нацполиция имеет все необходимые силы и средства для контроля избирательного процесса.

Напомним:

  • Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций, заявил их спикер.
  • Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что воля украинского народа во время выборов должна уважаться независимо от результата, а "титушки" или другие вооруженные группы не должны мешать выражать свою волю людям.
  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Украинская правда

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Темы: Аваков Национальные дружины выборы президента 2019


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