Аваков о "Нацдружинах": Любое применение силы на выборах будет жестко пресекаться
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.
Об этом Аваков заявил в комментарии УП.
"Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции. Это постулат, не подлежащий обсуждению. Ни Национальные дружины, ни любая иная организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом!" - подчеркнул министр.
По его словам, приемлемым является только сотрудничество и апелляция к законным сил правопорядка.
"Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться. Прошу всех, кто постулирует свою заинтересованность в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы", - заявил Аваков.
Министр добавил, что Нацполиция имеет все необходимые силы и средства для контроля избирательного процесса.
Напомним:
- Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций, заявил их спикер.
- Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что воля украинского народа во время выборов должна уважаться независимо от результата, а "титушки" или другие вооруженные группы не должны мешать выражать свою волю людям.
- Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
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