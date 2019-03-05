В США прокуроры договариваются с адвокатами Лазаренко о его арестованных деньгах

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Вторник, 5 марта 2019, 23:27

В США прокуроры пытаются договориться с адвокатами экс-премьера Украины Павла Лазаренко касательно его замороженных денег.

Об этом сообщает корреспондент УП.

5 марта за закрытыми дверями проходит промежуточное судебное заседание Федерального суда Вашингтона. Во время него американские прокуроры и защитники Лазаренко пытаются договориться о выгодном для обеих сторон соглашении.

Американское следствие утверждает, что Лазаренко вывел из Украины более 200 миллионов долларов.

Минюст США пытается договориться с экс-премьером Украины, чтобы он добровольно отдал часть своих арестованных средств, чтобы избежать полной конфискации.

Напоминаем: 

  • В августе 2018 года стало известно, что Лазаренко совместно с правоохранителями США разрабатывают соглашение по "примирению" в деле о конфискации активов бывшего чиновника.
  • 13 августа в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно которому хотят согласовать "общие контуры урегулирования" дела Лазаренко.
  • В октябре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что 75% работы по конфискации средств Лазаренко сделано.
  • В декабре 2018 года Минюст США обвинил Лазаренко в затягивании переговоров по мировому соглашению. По мнению министерства, он якобы затягивает процесс до выборов президента Украины в 2019 году.
  • В ноябре 2009 года Лазаренко был окончательно осужден.
  • 1 ноября 2012 Лазаренко вышел из американской тюрьмы на свободу.
  • В Генпрокуратуре Украины заявляли, что стоит только Лазаренко вернуться в Украину, как он будет арестован.
  • Адвокаты экс-премьера уточняют, что в Украине следователи инкриминируют ему около 50 уголовных эпизодов: дачу взятки, присвоение средств и злоупотребление положением.

Украинская правда

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Темы: Лазаренко суд США деньги


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