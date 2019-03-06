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Климкин: РФ проводила военные учения с "Искандерами" в Крыму и на Донбассе

Среда, 6 марта 2019, 07:45

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружением, разрабатывая и испытывая баллистическую ракету РС-26 "Рубеж" и усовершенствовав ракетный комплекс "Искандер-М", военные учения с которым были зафиксированы на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправдан, обоснован и соответствует сегодняшнему состоянию ситуации по безопасности как на Европейском континенте, так и в мире в целом.

"Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым", - заявил Климкин.

Он добавил, что РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.

"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору", - сказал министр.

"Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную политику по безопасности реальность и Украине надо быть к этому готовой.

"Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности", - заявил Климкин.

Он добавил, что в новой глобальной политике по безопасной реальности необходимо реализовать все возможности для защиты Украины.

Напомним:

  • В 2014 году Россия разместила ракетные комплексы "Искандер" в пограничной с Донецкой областью Украины полосе, а также развернула свою технику на территории Донбасса.
  • Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что Россия не придерживается обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.
  • США пригрозили России уничтожить запрещенные договором ракеты
  • Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не допустят того, чтобы США разместили свои ракеты на территории Украины.

Украинская правда

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Темы: КлимкинМИДРосcияоружие
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