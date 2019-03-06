Последствия решения КСУ: одно из дел Труханова закрыли

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело закрыли 28 февраля", - сказал он.

По его словам, дело закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Труханов остается обвиняемым в так называемом деле "Краян" о хищении 185 млн грн при продаже завода.

НАБУ на своей странице в Facebook сообщило, что в деле "Краян" Труханов обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины.

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Напомним: