Последствия решения КСУ: одно из дел Труханова закрыли

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Среда, 6 марта 2019, 11:27

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело закрыли 28 февраля", - сказал он.

По его словам, дело закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Труханов остается обвиняемым в так называемом деле "Краян" о хищении 185 млн грн при продаже завода.

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Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • Согласно журналистскими расследованиями, Труханов имеет российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.
  • Труханов утверждал, что у него есть только громадянствоУкраины.
  • В начале октября 2018 дело Труханова передали в Малиновский райсуд Одессы.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • 27 февраля Конституционный суд опубликовали решение об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Украинская правда

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Темы: Труханов коррупция


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