– Пропустите меня, я – одесский депутат!, – пробиваясь через столпотворение в коридоре Соломенского райсуда Киева кричит мужчина средних лет в кожаной куртке поверх костюма тройки.

– Здесь все одесские депутаты. Не спеши, а то успеешь. Вот, посмотри, помощница Дарта Вейдера стоит, ее тоже не пускают, – успокаивает молодой парень. Он показывает на женщину, которая безуспешно уговаривает охрану пустить ее в зал.

– Ребята, пропустите хотя бы женщину. Она может и в уголке тихонько постоять. Ей просто надо проявить уважение к мэру, – вклинился в разговор еще один, – мы же из Одессы только для этого и приехали.

Массовый наплыв людей с одесской пропиской, желающих "проявить уважение", в этот день в киевском суде не удивлял. Здесь рассматривалось избрание меры пресечения для одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова.

Накануне он вернулся в Украину после 1,5-месячного отсутствия, и его прямо в аэропорту по запросу НАБУ задержали пограничники.

Как развивалось дело против Труханова, почему мэр полтора месяца отсиживался в Европе, и что происходило в суде и за его стенами, отслеживала "Украинская правда".

"Отпуск"

Последний раз мэра Одессы Геннадия Труханова видели в родном городе в декабре прошлого года. Официально руководитель города ушел в отпуск 26 декабря, который в результате затянулся почти на 2 месяца.

Изначально планировалось, что мэр вернется на работу 18 января, но в этот день в офисе его так и не увидели. Перед самым завершением официального отдыха в мэрии сообщили, что Труханов не смог прилететь в Одессу из-за непогоды, поэтому отпуск продлили до 21-го января.

Однако и на этот раз в Одессе градоначальник не появился. Вместо этого он вместе со своими заместителями неожиданно уехал в командировку в Грецию.

Из Греции Труханов полетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Но и 29 января одесситы не смогли лицезреть своего мэра, а традиционное аппаратное совещание в муниципалитете провел первый заместитель главы города Анатолий Орловский.

Официально Труханов еще раз продлил отпуск до 4 февраля – по "проверенной" схеме снова уехал в командировку – теперь в Чехию.

За мытарствами мэра Одессы по Европе следили с интересом не только в Южной Пальмире. Недоброжелатели шептались, что эпопея с отпуском имеет свои основания – внимание к деятельности мэра со стороны НАБУ. Более того, вслух заговорили, что из "отпуска" мэр может и не вернуться.

Возвращение

Тем не менее, Труханов вернулся. Но не в Одессу, а в Киев. Случилось это в аккурат на следующий день после того, как НАБУ пришло с подозрениями и задержаниями в одесскую мэрию.

Собеседники УП в одесском муниципалитете заявляют, что все время своего отсутствия Труханов пытался "найти выход" из сложившейся ситуации. Попытки предпринимались "по всем фронтам, в том числе и в высоких киевских кабинетах".

Косвенным подтверждением этому может послужить один из пунктов назначения "отпуска-командировки" – Давос, в который зимой в "Украинский дом" традиционно съезжаются украинские политики, а в этом году – и президент Петр Порошенко.

В АП уверяют, что Труханову не удалось найти поддержку со стороны главы государства, а его возвращение не более, чем тактика защиты.

"Не надо все в кучу сваливать. Он вернулся, потому что тянуть дальше было нельзя, а теперь он "сотрудничает со следствием". Так просто можно еще потянуть время", – рассказал собеседник УП на Банковой.

Внимание НАБУ

Что бы не стало реальной причиной возвращения Труханова, с "Борисполя" мэр направился прямиком в НАБУ. У бюро к нему накопилось много вопросов как минимум по трем делам, о которых подробно рассказывала "Украинская правда". По одному из них, по делу "Краяна", мэр и получил подозрение от правоохранителей.

В 2016 году Одесский горсовет купил комплекс зданий бывшего завода "Краян", в котором планировалось разместить "Европейскую мэрию". Дело вроде бы благородное, только вот сумма в 185 млн. гривен, отданная за здания, в 16 раз превышает 11,5 млн. гривен, за которые комплекс был продан с аукциона фирме "Девелопмент элит" чуть раньше в том же году.

Судя по происходящему в последние несколько месяцев, попытки замять тему "Краяна" предпринимались не только через "высокие киевские кабинеты". Сначала в НАБУ заявили, что депутат Одесского облсовета Олег Бабенко пытался дать взятку в $0,5 млн. представителю бюро. Взятка якобы предлагалась взамен на закрытие дела по "Краяну".

Вскоре в этой истории произошел еще один поворот – в начале января компания "Девелопмент элит" внезапно решила вернуть в городской бюджет 90 млн. гривен, почти половину уплаченных ей средств. Фирма обосновывала свой шаг оценкой стоимости здания и ремонта, который провели эксперты осенью 2017 года.

В начале 2018 года "Девелопмент элит" заключила новый договор с мэрией и попробовала его легализовать через суд. Судебные "качели" длились несколько дней подряд, когда один суд снимал арест, запрошенный антикоррупционными органами, а другой – восстанавливал.

Проблема в том, что новый договор следовало утвердить на сессии Одесского горсовета, но депутаты не собирались со времени "исчезновения" Труханова из города. Те самые одесские депутаты, часть которых пришла в Соломенский суд "проявить уважение к мэру".

Как утверждают в одесской мэрии, собрать кворум на сессию было проблематично – большинство из них голосовали за то самое решение о покупке зданий "Краяна" в 2016 году.

"Решали, куда качнется маятник", – отметил собеседник УП, попросивший не указывать его фамилии.

Круговорот одесситов в киевском суде

Судя по событиям в Киеве 14-15 февраля, то ли "маятник качнулся" в понятную для них сторону, то ли сработал эффект круговой поруки или, как говорят сами фигуранты, "эффект землячества".

Вечером накануне суда сразу несколько депутатов Рады от Одессы высказали поразительное радушие в желании взять Труханова на поруки. Разлет по фракциям оказался более чем показательным – в их число попали представитель "Оппозиционного блока" Николай Скорик, члены группы "Відродження" Александр Пресман и Виталий Барвиненко, а также депутат президентской БПП Дмитрий Голубов.

Последний известен тем, что возглавляет интернет-партию и выдвигался в мэры Одессы в образе Дарта Вейдера. Это его помощница пыталась пробраться в зал суда для "проявления уважения".

С самого утра одесские депутаты, массово заполнившие коридоры Соломенского суда, рассуждали о том, насколько правильную тактику выбрали адвокаты.

– Все-таки Гена не побоялся, а это дорогого стоит. Набушники говорят, что он скрывается, а он раз – приехал. И наши за него поручаются. Им нечем крыть, – рассуждали в коридорах суда между собой депутаты.

Правда, на камеры повторять сказанное до оглашения вердикта не спешили. Как и не спешили называть киевским журналистам свои фамилии и цель своего пребывания в суде.

Разговорить депутатов сумел одесский активист "Автомайдана" Виталий Устименко, который знал их в лицо, называл по именам, приставал с вопросами, почему они находятся в Киеве, не собираясь более месяца на сессию.

– Я здесь потому что суд должен быть справедливым, и называть кого-то преступником может только суд, а не вы, – заявила активисту Светлана Осауленко, которая в горсовете представляет "Украинскую морскую партию" имени другого одиозного одесского персонажа – Сергея Кивалова.

Перепалки периодически возникавшие в коридорах прерывали события на улице.

Под стены суда пришли националисты из "Национальной дружины" и представители "Донбасса".

– Мы увидели в новостях, что Труханов привел своих "титушек". Может в Одессе это бы прошло, но мы уже насмотрелись, – объяснил свое появление один из "дружинников".

Прогнозируемо между сторонами завязались стычки, которые пришлось разнимать силовикам. "Титушки" быстро ретировались, но столкновения на этом не прекратились. Потеряв из виду одних соперников, "донбассовцы" переключили свое внимание на сдерживающих их правоохранителей.

В ход пошли "коктейли Молотова", в какой-то момент из толпы послышались выстрелы. В результате, полиция заявила о 20 пострадавших с обеих сторон и 30 задержанных. Вскоре силовики заявили, что у задержанных были найдены гранаты, ножи, газовые балончики и пистолеты с резиновыми пулями. Примечательно, что в острой фазе противостояния с силовиками "нацдружинники" участия, за редким исключением, не принимали.

В суде в это время Труханов пытался развенчать обвинения прокуроров о наличии у него российского и греческого паспортов и убедить судью, что не собирается никуда убегать.

Немногословная речь мэра периодически прерывалась аплодисментами его группы поддержки.

– Что вы с этими паспортами? Гена – одессит! – выкрикнул из зала кто-то из группы одесских депутатов.

– Одесса выбрала Труханова – одесситы готовы за него поручиться, – с пафосом уверял журналистов Голубов, когда судья удалился в совещательную комнату.

Ожидание затянулось, что снова привело к дискуссиям между активистами и депутатами, которые прервались в момент появления судьи. Одновременно с судьей в предбанник зала резко зашли около 20 человек в черной одежде, которыми руководил один из одесских депутатов.

– Вот того выведите из зала, когда судья скажет приговор, – указал на "неугодного" активиста городской избранник.

Его коллеги еще до оглашения вердикта начали радоваться.

– Я говорил, что будут поруки! Считаю выездное заседание Одесского горсовета закрытым, – прокомментировал кто-то в зале решение судьи.

Эти слова, произнесенные с явной долей сарказма остались заглушенными криками в зале – молодчики в черной форме "приступили к делу" и начали прямо в зале суда избивать того самого "автомайдановца Устименко", разговоры с которым пришлись не по душе одесским депутатам.

Активиста в буквальном смысле "спустили по ступенькам", попутно продолжая избивать. Очень "вовремя" – в суде практически не осталось охраны, которая весь день ревностно проверяла документы.

Молодчики не отзывались на вопросы журналистов. Уже на самом выходе один из них посоветовал журналисту УП "привыкать".

– Не переживай ты так. Все будет Одесса, вот увидишь, – процедил "парень спортивного телосложения" без опознавательных знаков.

Євген Будерацький, УП