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В Днепропетровской области горит завод пластиковых изделий

Среда, 6 марта 2019, 11:49

В селе Каменка Днепропетровской области произошел пожар на предприятии по изготовлению пластиковых изделий. Горят ангары с пластиковым сырьем на площади 9000 м.кв.

Об этом 6 марта сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В ведомстве отмечают, что получили сообщение о пожаре в 08:35. Тогда, по предварительным данным, ориентировочная площадь пожара составляла 3000 м.кв.

 

В то же время, по состоянию на 09:30 площадь пожара составляет около 9000 м.кв.

"Горят производственные бытовые помещения ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий", - говорится в сообщении.

 

Спасатели утверждают, что процесс тушения осложняет большая горючая нагрузка в ангарах, а именно пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция.

 

Сообщается, что погибших и пострадавших нет. 

На месте работает 50 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

 

Украинская правда
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