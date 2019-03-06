В России засекретили доклад об оправдании коррупции

Минюст России отказался раскрыть доклад для правительства, по которому коррупционные правонарушения будут оправдывать "обстоятельствами непреодолимой силы".

Об этом сообщает Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко", который запросил доклад у Минюста.

"Предоставить текст доклада в правительство Российской Федерации не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с правительством РФ, материалы которой не предоставляются", - ответили в министерстве.

Отмечается, что доклад посвящен смягчению закона для коррупционеров.

Согласно законопроекту, который разрабатывает Минюст, коррупционеры могут быть освобождены от ответственности, если на коррупцию были "объективные причины".

Поскольку доклада в открытом доступе нет, то неизвестно, какие именно коррупционные нарушения будут оправдывать форс-мажором.

В ЦАП уверены, что инициатива Минюста ошибочна и усугубит коррупцию в России.

"Сейчас многие правонарушения разбирают комиссии внутри госорганов. Это глубокий изъян системы – чиновники проверяют сами себя на коррупцию. Если дать им дополнительный инструмент ухода от наказания, результат будет ещё более плачевный", ‒ заявил директор ЦАП, юрист Алексей Карнаухов.

ЦАП намерен обжаловать отказ предоставить доклад.

"В федеральных законах нет "служебной переписки" как основания для отказа на запрос информации", - подытожили антикоррупционеры.

Напомним: