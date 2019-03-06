В России засекретили доклад об оправдании коррупции

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Среда, 6 марта 2019, 13:38

Минюст России отказался раскрыть доклад для правительства, по которому коррупционные правонарушения будут оправдывать "обстоятельствами непреодолимой силы".

Об этом сообщает Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко", который запросил доклад у Минюста.

"Предоставить текст доклада в правительство Российской Федерации не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с правительством РФ, материалы которой не предоставляются", - ответили в министерстве.

Отмечается, что доклад посвящен смягчению закона для коррупционеров.

Согласно законопроекту, который разрабатывает Минюст, коррупционеры могут быть освобождены от ответственности, если на коррупцию были "объективные причины".

Поскольку доклада в открытом доступе нет, то неизвестно, какие именно коррупционные нарушения будут оправдывать форс-мажором.

В ЦАП уверены, что инициатива Минюста ошибочна и усугубит коррупцию в России.

"Сейчас многие правонарушения разбирают комиссии внутри госорганов. Это глубокий изъян системы – чиновники проверяют сами себя на коррупцию. Если дать им дополнительный инструмент ухода от наказания, результат будет ещё более плачевный", ‒ заявил директор ЦАП, юрист Алексей Карнаухов.

ЦАП намерен обжаловать отказ предоставить доклад. 

"В федеральных законах нет "служебной переписки" как основания для отказа на запрос информации", - подытожили антикоррупционеры.  

Напомним:

  • В Украине перед выборами президента сторонники действующей власти также начали оправдывать коррупцию. В частности блогер Карл Волох писал, что власть "вынуждена воровать". "Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной – главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск", - писал Волох.

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Темы: Росcия коррупция законодательство


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