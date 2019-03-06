Автору ресурса "Антифашист" объявили подозрение
Автору ресурса "Антифашист" Владимиру Скачко объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом сообщает прокуратура АР Крым, не называя имени, но демонстрируя скрин-шот материала "Референдум в Крыму: не уход, а возвращение" за 16 марта 2014 года его авторства.
Источник в правоохранительных органах подтвердил "Украинской правде", что речь идет о Владимире Скачко.
5 марта представители прокуратуры АРК и работники Службы безопасности Украины провели обыск по адресу мужчины в рамках расследования о распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины
"Во время обыска был обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинской направленности, которые с 2014 года распространялись в украинском и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства- оккупанта, пропагандирующей оккупацию полуострова", – информирует прокуратура Крыма.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК (умышленные действие по изменению границ Украины и публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, если они совершены представителем власти, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо совмещены с разжиганием национальной или религиозной вражды)
"В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия", – отмечает прокуратура АРК.
Сам Владимир Скачко заявил изданию "Страна", что ему вручили подозрение и повестку на допрос на 11 часов 10 марта.
"Меня обвиняют, что якобы я действовал в сговоре с руководителем РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским. Хотя кратковременные трудовые отношения редактора и журналиста не является сговором, а просто трудовыми отношениями. Для того, чтобы навесить сговор, я иду вместе с Вышинским, но зачем это и кому это нужно – я не знаю", – заявил он.
"Я не революционер, а журналист, который пишет и пытается обсуждать ситуация в Украине", – добавил Скачко.
Скачко рассказал, что в 2014 году действительно сотрудничал с ресурсами "РИА новости" и "Украина.ру", но их совместная работа быстро завершилась.
"Базируется все на статье от 16 марта 2014 года "Референдум в Крыму – не уход, а возвращение?" и "Федерализация – путь спасения целостности или дробление Украины?". Но я везде ставил вопросы и обсуждал. Следовательно, призывов в статьях нет никаких", – заявил он.
По словам Скачко, во время обыска филолог нескольких часов вычитывала его тексты.
"По мнению этой женщины-специалиста, я не люблю Украину. Например, в моих текстах были фразы "гражданская война", "ненька" в кавычках, "киевский режим". Она называла это все наративами и маркерами российской пропаганды, которые мне якобы спущены откуда-то", – заявил он.
Напомним, в Херсонском суде рассматривают дело Кирилла Вышинского, который был задержан в мае 2018 года по статье о государственной измене.
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