Автору ресурса "Антифашист" объявили подозрение

Автору ресурса "Антифашист" Владимиру Скачко объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым, не называя имени, но демонстрируя скрин-шот материала "Референдум в Крыму: не уход, а возвращение" за 16 марта 2014 года его авторства.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "Украинской правде", что речь идет о Владимире Скачко.

5 марта представители прокуратуры АРК и работники Службы безопасности Украины провели обыск по адресу мужчины в рамках расследования о распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины

"Во время обыска был обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинской направленности, которые с 2014 года распространялись в украинском и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства- оккупанта, пропагандирующей оккупацию полуострова", – информирует прокуратура Крыма.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК (умышленные действие по изменению границ Украины и публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, если они совершены представителем власти, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо совмещены с разжиганием национальной или религиозной вражды)

"В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия", – отмечает прокуратура АРК.

Сам Владимир Скачко заявил изданию "Страна", что ему вручили подозрение и повестку на допрос на 11 часов 10 марта.

"Меня обвиняют, что якобы я действовал в сговоре с руководителем РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским. Хотя кратковременные трудовые отношения редактора и журналиста не является сговором, а просто трудовыми отношениями. Для того, чтобы навесить сговор, я иду вместе с Вышинским, но зачем это и кому это нужно – я не знаю", – заявил он.

"Я не революционер, а журналист, который пишет и пытается обсуждать ситуация в Украине", – добавил Скачко.

Скачко рассказал, что в 2014 году действительно сотрудничал с ресурсами "РИА новости" и "Украина.ру", но их совместная работа быстро завершилась.

"Базируется все на статье от 16 марта 2014 года "Референдум в Крыму – не уход, а возвращение?" и "Федерализация – путь спасения целостности или дробление Украины?". Но я везде ставил вопросы и обсуждал. Следовательно, призывов в статьях нет никаких", – заявил он.

По словам Скачко, во время обыска филолог нескольких часов вычитывала его тексты.

"По мнению этой женщины-специалиста, я не люблю Украину. Например, в моих текстах были фразы "гражданская война", "ненька" в кавычках, "киевский режим". Она называла это все наративами и маркерами российской пропаганды, которые мне якобы спущены откуда-то", – заявил он.

Напомним, в Херсонском суде рассматривают дело Кирилла Вышинского, который был задержан в мае 2018 года по статье о государственной измене.