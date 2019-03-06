Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Автору ресурса "Антифашист" объявили подозрение

Среда, 6 марта 2019, 13:12

Автору ресурса "Антифашист" Владимиру Скачко объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым, не называя имени, но демонстрируя скрин-шот материала "Референдум в Крыму: не уход, а возвращение" за 16 марта 2014 года его авторства.

 

Источник в правоохранительных органах подтвердил "Украинской правде", что речь идет о Владимире Скачко.

5 марта представители прокуратуры АРК и работники Службы безопасности Украины провели обыск по адресу мужчины в рамках расследования о распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины

"Во время обыска был обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинской направленности, которые с 2014 года распространялись в украинском и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства- оккупанта, пропагандирующей оккупацию полуострова", – информирует прокуратура Крыма.

 

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК (умышленные действие по изменению границ Украины и публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, если они совершены представителем власти, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо совмещены с разжиганием национальной или религиозной вражды)

"В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия", – отмечает прокуратура АРК.

 

Сам Владимир Скачко заявил изданию "Страна", что ему вручили подозрение и повестку на допрос на 11 часов 10 марта.

"Меня обвиняют, что якобы я действовал в сговоре с руководителем РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским. Хотя кратковременные трудовые отношения редактора и журналиста не является сговором, а просто трудовыми отношениями. Для того, чтобы навесить сговор, я иду вместе с Вышинским, но зачем это и кому это нужно – я не знаю", – заявил он.

"Я не революционер, а журналист, который пишет и пытается обсуждать ситуация в Украине", – добавил Скачко.

 
ark.gp.gov.ua

Скачко рассказал, что в 2014 году действительно сотрудничал с ресурсами "РИА новости" и "Украина.ру", но их совместная работа быстро завершилась. 

"Базируется все на статье от 16 марта 2014 года "Референдум в Крыму – не уход, а возвращение?" и "Федерализация – путь спасения целостности или дробление Украины?". Но я везде ставил вопросы и обсуждал. Следовательно, призывов в статьях нет никаких", – заявил он.

По словам Скачко, во время обыска филолог нескольких часов вычитывала его тексты.

"По мнению этой женщины-специалиста, я не люблю Украину. Например, в моих текстах были фразы "гражданская война", "ненька" в кавычках, "киевский режим". Она называла это все наративами и маркерами российской пропаганды, которые мне якобы спущены откуда-то", – заявил он.

Напомним, в Херсонском суде рассматривают дело Кирилла Вышинского, который был задержан в мае 2018 года по статье о государственной измене.

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратурамедиапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
прокуратура
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
Все новости...
Реклама: