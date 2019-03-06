В сельсовете на Киевщине побили журналиста, разбили камеру

3423 просмотра
Среда, 6 марта 2019, 15:30

В селе Чабаны журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из сельсовета, нанеся им телесные повреждения и повредив видеокамеру.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что речь идет о журналисте проекта Радио Свобода – программы "Схемы".

"В ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, получат приглашение в полицию для проведения следственных действий – дачи показаний и опознания лиц, которые препятствовали проведению видеосъемки", – отметил Тракало.

В 12.15 в среду, 6 марта, 37-летний киевлянин сообщил полиции Киевской области, что в помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили его и повредили видеокамеру.

Патрульные Киево-Святошинского отдела полиции предварительно выяснили, что журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из Чабановского сельсовета – в результате работник СМИ получил телесные повреждения, повреждена видеоаппаратура.

Открыто уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей, выясняет все обстоятельства происшествия.

Полицейские также проводят неотложные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному правонарушению.

Напомним

  • В среду Национальный союз журналистов сообщил, что за два первых месяца 2019 года зафиксировано 13 случаев физической агрессии к журналистам – и 5 из них в Киевской области и столице.
  • В прошлом году общественность требовала от власти расследовать многочисленные нападения на активистов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СМИ медиа Киевская область местная власть полиция


powered by lun.ua
По теме
13 нападений на журналистов произошли с начала года – НСЖУ 6 марта 2019, 10:13
Телеканал "Украина" заявил, что его сигнал глушат 3 марта 2019, 18:54
В Одессе на журналиста ночью напал пьяный мужчина 3 марта 2019, 18:22
Все новости
Главные новости
В сельсовете на Киевщине побили журналиста, разбили камеру
Гендиректор "Укроборонпрома": Не считаю себя виновным в чем-то
ВККС назвала 39 победителей на должности в антикорсуд
Кабмин разделил ГФС на две структуры
Все новости
исследование

Как наша самооценка меняется с возрастом

Фото

14 удивительных вещей, которые были найдены в багаже в аэропортах

Лайфхаки

8 подарков для нее

Поиск по сайту
Архив
Весь архів