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В сельсовете на Киевщине побили журналиста, разбили камеру

Среда, 6 марта 2019, 14:30

В селе Чабаны журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из сельсовета, нанеся им телесные повреждения и повредив видеокамеру.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что речь идет о журналисте проекта Радио Свобода – программы "Схемы".

"В ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, получат приглашение в полицию для проведения следственных действий – дачи показаний и опознания лиц, которые препятствовали проведению видеосъемки", – отметил Тракало.

В 12.15 в среду, 6 марта, 37-летний киевлянин сообщил полиции Киевской области, что в помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили его и повредили видеокамеру.

Патрульные Киево-Святошинского отдела полиции предварительно выяснили, что журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из Чабановского сельсовета – в результате работник СМИ получил телесные повреждения, повреждена видеоаппаратура.

Открыто уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей, выясняет все обстоятельства происшествия.

Полицейские также проводят неотложные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному правонарушению.

Напомним

  • В среду Национальный союз журналистов сообщил, что за два первых месяца 2019 года зафиксировано 13 случаев физической агрессии к журналистам – и 5 из них в Киевской области и столице.
  • В прошлом году общественность требовала от власти расследовать многочисленные нападения на активистов.

Украинская правда
Темы: СМИмедиаКиевская областьместная властьполиция
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