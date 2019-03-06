13 нападений на журналистов произошли с начала года – НСЖУ

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Среда, 6 марта 2019, 10:13

За два первых месяца 2019 года зафиксировано 13 случаев физической агрессии по отношению к журналистам, в январе – 7, в феврале – 6.

Это данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Больше всего – 5 атак – зафиксировано в Киеве и области, еще 2 – в Одессе, 1 – в Херсоне.

Также 5 инцидентов произошли на западе Украины: 2 – на Буковине, по 1-му на Закарпатье, Тернопольщине и во Львове.

Одно из самых жестоких нападений произошло вечером 24 января. В Голосеевском районе Киева избили и ограбили журналистов проекта "Стоп коррупции" Александра Золотнюка и Владислава Марченко, которые готовили сюжет о незаконной добыче песка.

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Темы: СМИ медиа нападение


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