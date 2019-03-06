13 нападений на журналистов произошли с начала года – НСЖУ

За два первых месяца 2019 года зафиксировано 13 случаев физической агрессии по отношению к журналистам, в январе – 7, в феврале – 6.

Это данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Больше всего – 5 атак – зафиксировано в Киеве и области, еще 2 – в Одессе, 1 – в Херсоне.

Также 5 инцидентов произошли на западе Украины: 2 – на Буковине, по 1-му на Закарпатье, Тернопольщине и во Львове.

Одно из самых жестоких нападений произошло вечером 24 января. В Голосеевском районе Киева избили и ограбили журналистов проекта "Стоп коррупции" Александра Золотнюка и Владислава Марченко, которые готовили сюжет о незаконной добыче песка.

"Больше всего пострадал Александр Золотнюк – у него ушибы мягких тканей, выбитый зуб, ожог сетчатки глаза", – рассказала НСЖУ начальник юридического департамента "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой).

"Но нас эта квалификация не устраивает, требуем изменения статьи на 345-1. Продолжаются следственные действия были задержаны 7 подозреваемых, двух отпустили, к остальным применена мера пресечения – домашний арест с 23:00 до 7:00. Также установили личность организатора, он сейчас в розыске", – сообщила Арийончик.

Журналистка "Черновцы онлайн" Галина Еремица в январе и феврале сообщала о препятствовании профессиональной деятельности: на нее дважды нападали верующие и представители духовенства.

"В обоих случаях, произошедших в Черновицкой области, занималась освещением собрания, на которых обсуждались вопросы перехода приходов от Московского патриархата к ПЦУ", – пояснила черновицкая журналистка.

"Верующие вели себя очень агрессивно: угрожали, высказывали в мой адрес оскорбления, вырывали технику из рук. В обоих случаях обращалась в милицию по поводу препятствования журналистской деятельности", – добавила Еремица.

Часть инцидентов сопровождалась повреждением имущества и атаками на журналистские группы.

В частности, в редакции областной газеты "Новый день" в Херсоне во время пресс-конференции произошла стрельба. Правоохранители повредили микрофон 5-го телеканала во время задержания группы лиц у Подольского райотдела полиции в Киеве. Из-за поджога полностью сгорело авто блогера Василия Крутчака.

Эксперты "Индекса физической безопасности журналистов" не включали в мониторинг 3 инцидента, в которых журналисты не видят препятствования их деятельности. Это: ночное избиение в Каменском Вячеслава Хорошуна, обстрел пьяным редакции радиостанции "КалушФМ" и конфликт в Виннице при попытке журналистов попасть на совещание православных архиереев.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко говорит, что предвыборная кампания не вызвала всплеска нападений на журналистов, но общий уровень физической агрессии к представителям СМИ остается высоким.