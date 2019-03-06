В Раде уже 6 законопроектов о незаконном обогащении
В Верховной Раде по состоянию на 6 марта зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Так, 28 февраля законопроект лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко зарегистрирован под номером 10103.
Президентский законопроект, внесенный также 28 февраля, имеет номер 10110.
Остальные законопроекты являются альтернативными к президентскому. Их авторы: нардеп Сергей Каплин (10110-1), нардепы Виктор Чумак и Наталья Новак (10110-2), нардеп Мустафа Найем (10110-3), нардеп Юрий Деревянко (10110-4).
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Напомним:
- 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.