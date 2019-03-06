В Раде уже 6 законопроектов о незаконном обогащении

В Верховной Раде по состоянию на 6 марта зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Так, 28 февраля законопроект лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко зарегистрирован под номером 10103.

Президентский законопроект, внесенный также 28 февраля, имеет номер 10110.

Остальные законопроекты являются альтернативными к президентскому. Их авторы: нардеп Сергей Каплин (10110-1), нардепы Виктор Чумак и Наталья Новак (10110-2), нардеп Мустафа Найем (10110-3), нардеп Юрий Деревянко (10110-4).

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Напомним: