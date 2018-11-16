САП заочно объявила о подозрении Продану

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"15.11.2018 года прокурором САП составлено и подписано письменное уведомление (Продану – ред.) о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры обеспечили "вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины".

В САП напомнили, что 15 ноября Продан не явился на вызов для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ч.3 ст.209 (отмывание средств) УК Украины.

До того экс-исполняющего обязанности председателя ГФС вызвали в САП на 8 ноября.

"Однако на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки", - говорится в сообщении.

В САП добавили, опубликованные Проданом в соцсети заявления о пребывании за границей на лечении "не нашли своего подтверждения в предусмотренный уголовным процессуальным законом способом".

"Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъект и его защитники сих пор не сообщили ни о месте (адресе) пребывания, ни о названии медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что Продана в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.