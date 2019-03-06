США продолжат отменять визы чиновникам Мадуро и их родственникам

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон отменит больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.

Об этом сообщает AP.

Пенс подчеркнул, что США отменят 77 виз, которыми владеют чиновники правительства Мадуро или их родственники.

"На прошлой неделе США отменили 49 виз и наложили санкции. Это является частью кампании, чтобы заставить Мадуро передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо", - отмечает агентство.

Напомним: