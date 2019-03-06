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США продолжат отменять визы чиновникам Мадуро и их родственникам

Среда, 6 марта 2019, 23:16

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон отменит больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.

Об этом сообщает AP.

Пенс подчеркнул, что США отменят 77 виз, которыми владеют чиновники правительства Мадуро или их родственники.

"На прошлой неделе США отменили 49 виз и наложили санкции. Это является частью кампании, чтобы заставить Мадуро передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо", - отмечает агентство.

Напомним: 

  • Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к предложенным США двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле. 
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.

Темы: ВенесуэлаСША
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