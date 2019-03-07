ЦИК отменил регистрацию кандидата, который снялся в пользу Порошенко
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в президенты замкомандующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
Соответствующее решение ЦИК принял на заседании 7 марта.
В комиссии отмечают, что получили заявление Кривоноса об отказе баллотироваться 6 марта.
"Рассмотрев указанное заявление, комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Кривоноса Сергея Григорьевича на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - отмечают в пресс-службе ЦИК.
Таким образом пока в списке кандидатов в президенты Украины осталось 42 человека.
В четверг истекает срок для подачи заявлений о снятии с президентской гонки.
Окончательный список кандидатов на пост главы государства Центризбирком должен утвердить 8 марта.
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