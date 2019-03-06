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Кандидат в президенты отказался участвовать в выборах и поддержал Порошенко

Среда, 6 марта 2019, 19:46
Кандидат в президенты отказался участвовать в выборах и поддержал Порошенко
ukrsof.com

Сергей Кривонос решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины и поддержать Петра Порошенко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины ", - написал Кривонос.

Вместо этого он решил поддержать Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

"Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - добавил Кривонос.

Напомним:

  • Сергей Кривонос - первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, беспартийный, выдвигался от партии "Воины АТО".
  • 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Позже ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты.
  • 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапа с президентских выборов 2019 года.
  • На выборах президента Украины было зарегистрировано 44 кандидата. После того, как ЦИК отменит регистрацию Гнапа и Кривоноса, останется 41 претендент на президентское кресло.
  • До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019
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