Кандидат в президенты отказался участвовать в выборах и поддержал Порошенко
Среда, 6 марта 2019, 19:46
Сергей Кривонос решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины и поддержать Петра Порошенко.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины ", - написал Кривонос.
Вместо этого он решил поддержать Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.
"Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - добавил Кривонос.
Напомним:
- Сергей Кривонос - первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, беспартийный, выдвигался от партии "Воины АТО".
- 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Позже ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты.
- 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапа с президентских выборов 2019 года.
- На выборах президента Украины было зарегистрировано 44 кандидата. После того, как ЦИК отменит регистрацию Гнапа и Кривоноса, останется 41 претендент на президентское кресло.
- До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Украинская правда