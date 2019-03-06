Кандидат в президенты отказался участвовать в выборах и поддержал Порошенко

Сергей Кривонос решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины и поддержать Петра Порошенко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины ", - написал Кривонос.

Вместо этого он решил поддержать Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

"Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - добавил Кривонос.

Напомним: