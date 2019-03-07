Международный аудит "Укроборонпрома", который пообещал Порошенко, завис с 2017 года
Тендер на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", который пообещал инициировать президент Петр Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.
Об этом свидетельствуют данные системы закупок "Prozorro", пишут "Наші гроші".
По данным Prozorro, "Укроборонпром" еще в ноябре 2017 года объявил первый тендер для "консультационных услуг" ожидаемой стоимостью 130 млн грн.
Тендер должны были провести по процедуре двухэтапного конкурентного диалога.
Однако в декабре 2017 года его отменили и объявили заново с делением на три лота, одним из которых был, непосредственно, "независимый аудит по международным стандартам".
В СМИ отмечают, что в 2018 году тендерную документацию несколько раз меняли, а потом отменили часть изменений.
В частности, в окончательной версии ограничились "5 предприятиями с каждого из 6 кластеров концерна с наибольшей стоимостью активов за 2017 год или 5 предприятиями с каждого из 6 кластеров, которые имели наибольшие прибыли и/или убытки за 2017 и 2018 годы".
То есть аудита тридцати предприятий.
О желании провести международный финаудит предприятий концерна заявили 4 компании: словенский "Grant Thornton Advisory d.o.o." и украинские "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", "Грант Торнтон Легис" и "Бейкер Тилли Украина".
По условиям контракта, услуги должны были представляться 1,5 года после подписания договоров.
"В декабре 2018 года было обнародовано участников предстоящих торгов, и с тех пор тендер не шевелился. В системе нет данных об объявлении второго этапа конкурентного диалога", - отмечают СМИ.
В окончательной версии документации, международному финаудиту подлежали: концерн, предприятия-участники концерна, акционерные общества в управлении концерна.
Третий лот - юридическое консультирование предусматривал анализ важных договоров для концерна "на предмет реальности, действительности, законности и наличия рисков обжалования".
Напомним:
- 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.