Тендер на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", который пообещал инициировать президент Петр Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.

Об этом свидетельствуют данные системы закупок "Prozorro", пишут "Наші гроші".

По данным Prozorro, "Укроборонпром" еще в ноябре 2017 года объявил первый тендер для "консультационных услуг" ожидаемой стоимостью 130 млн грн.

Тендер должны были провести по процедуре двухэтапного конкурентного диалога.

Однако в декабре 2017 года его отменили и объявили заново с делением на три лота, одним из которых был, непосредственно, "независимый аудит по международным стандартам".

В СМИ отмечают, что в 2018 году тендерную документацию несколько раз меняли, а потом отменили часть изменений.

Три лота Скриншот: НАШІ ГРОШІ

В частности, в окончательной версии ограничились "5 предприятиями с каждого из 6 кластеров концерна с наибольшей стоимостью активов за 2017 год или 5 предприятиями с каждого из 6 кластеров, которые имели наибольшие прибыли и/или убытки за 2017 и 2018 годы".

То есть аудита тридцати предприятий.

О желании провести международный финаудит предприятий концерна заявили 4 компании: словенский "Grant Thornton Advisory d.o.o." и украинские "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", "Грант Торнтон Легис" и "Бейкер Тилли Украина".

По условиям контракта, услуги должны были представляться 1,5 года после подписания договоров.

"В декабре 2018 года было обнародовано участников предстоящих торгов, и с тех пор тендер не шевелился. В системе нет данных об объявлении второго этапа конкурентного диалога", - отмечают СМИ.

В окончательной версии документации, международному финаудиту подлежали: концерн, предприятия-участники концерна, акционерные общества в управлении концерна.

Третий лот - юридическое консультирование предусматривал анализ важных договоров для концерна "на предмет реальности, действительности, законности и наличия рисков обжалования".

Напомним: