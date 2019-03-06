Порошенко: Инициируем международный аудит "Укроборонпрома"
Президент Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом он сказал на заседании СНБО 6 марта.
"Во-первых, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов", - заявил президент.
"Во-вторых, предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - добавил он.
По его словам, аудит продемонстрирует международным партнерами Украины "полную открытость и прозрачность" в вопросе реформирования концерна.
Относительно Наблюдательного совета, то Порошенко заявил, что это ускорит достичь предприятиями "Укроборонпрома" стандартов, необходимых для вступления в НАТО.
"Нам, с учетом нашей дальнейшей интеграции в НАТО, от наших партнеров нечего прятать", - заявил он.
"Аудит "Укроборонпрома", оценка его корпоративного управления, обновления наблюдательного совета, контроль и прозрачность государственного оборонного заказа - это поможет концерну трансформироваться и не потерять доверие партнеров, инвесторов и граждан", - считает Порошенко.
Он также заявил, что нужно на законодательном уровне отказаться от чрезмерной секретности в государственном оборонном заказе, но избежать раскрытия информации о новейших технических разработках.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковський.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- Олег Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".
- 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.