Порошенко уволил Гладковского

Президент Петр Порошенко заявил, что утром, 4 марта, подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом он сказал во время выступления на Совете регионального развития в Николаеве.

Такое решение он принял через неделю после резонансного расследования журналистов о хищениях в оборонной сфере. В понедельник, 4 марта, журналисты должны опубликовать вторую часть материалов.

По словам Порошенко, он также уволил Гладковского от должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Он добавил, что его решение не является судебным приговором, но пытается сделать все, чтобы создать все условия для качественного расследования.

"Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуация, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи с президентом", - заявил Порошенко, добавив, что для него главным является оборона, армия и защита страны.

Он также заявил, что поручил Секретарю СНБО Александру Турчинову на среду подготовить заседание по деятельности "Укроборонпрома", а также обратился к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации в СМИ и расставить все точки на "і".

"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ", - сказал глава государства.

"Все хотят знать правду и я как президент хочу знать, и для этого будут созданы все необходимые условия", - добавил он и призвал также правоохранительные органы быть максимально открытыми и информировать общество о ходе расследования настолько, насколько позволяет следствие.

Порошенко также вспомнил кандидатов в президенты, которые комментируют журналистское расследование о хищении в "Укроборонпроме".

По его словам, среди кандидатов в президенты являются те, которые будучи на руководящих должностях, разбазаривали и разворовывали армию, распродавали госпитали и "благодаря этим героиням и героям" на момент вторжения России, украинская армия была голая и босая.

"И теперь они еще имеют совесть судить тех, кто восстанавливал нашу армию... но история все и всех расставит на свои места", - сказал президент.

Он отметил, что перед выборами может быть много грязи, в том числе фейковой.

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Напомним: