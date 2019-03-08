МИД: Украина оставляет за собой право создавать ракетное вооружение

Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Верховная Рада никогда не ратифицировала упомянутое соглашение, но Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе. В этой связи, факт нарушения положений Договора Россией, которая является его полноценной стороной, является особенно возмутительным", - заяиляють в МИД.

"Потенциальный военное давление РФ на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД, целью которого является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтии до Средиземного моря, создает серьезную угрозу всему европейскому континенту. Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение", - говорится в документе.

В министерстве отметили, что Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", в частности через модернизацию крылатых ракет , входящих в его состав.

"Именно "Искандер-М" был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым", - отмечают в МИД.

Напомним: