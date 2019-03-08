Перемирие не удалось: на Донбассе зафиксирован первый обстрел

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Пятница, 8 марта 2019, 13:23

В пятницу с начала суток по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения зафиксирован 1 прицельный вражеский обстрел.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С 10.20 в районе Крымского с направления оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия", - сказал он.

Боевых потерь от начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет.

Напомним:

  • С начала пятницы, 8 марта, Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия. 

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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