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В ЕС отреагировали на запрет въезда в Украину австрийскому журналисту

Пятница, 8 марта 2019, 14:45

ЕС известно о решении украинских властей запретить въезд в Украину австрийском журналисту Кристиану Вершютцу и там ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС, переданном в пятницу в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина".

Собеседник агентства отметил, что ЕС предоставляет "большое значение свободе выражения мнений и средств массовой информации".

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу слова. Мы также ожидаем, что украинская власть воздержится от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - констатировал собеседник агентства.

В то же время пресс-секретарь напомнил, что ЕС "полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Защита национальной безопасности и граждан должна осуществляться в полном соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - подчеркнул он.

Напомним:

  • Министр иностранных дел Австрии осудила Киев из-за запрета на въезд для журналиста телеканала ORF Кристиана Вершютца, который незаконно посещал оккупированный Крым и ОРДЛО.
  • Ранее украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила о том, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ , чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Европейская правда

Темы: ЕСАвстрияСМИ
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