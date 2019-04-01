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Нарушений на выборах было меньше, чем в 2014 году – "Опора"

Понедельник, 1 апреля 2019, 11:46

В гражданской сети "Опора" отмечают тенденцию к снижению количества нарушений избирательного законодательства в ходе прошедшего 31 марта голосования на выборах президента.

Об этом сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы отмечаем положительную тенденцию по сравнению даже с президентскими выборами 2014 года. То есть количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация в пределах Украины меньше, чем мы фиксировали в 2014 году", – сказала Айвазовская.

Говоря о зафиксированные нарушениях, в "Опоре" рассказали, что процедурные нарушения о проведении утреннего заседания УИК фиксировались на 16% участков, тогда как в 2014 году это было на 20% участков. Не допуск наблюдателей на утреннее заседание зафиксировали на 0,5% участков, тогда как в 2014г – почти на 5%.

"Негативная тенденция в ходе голосования – это фактически разглашение тайны волеизъявления и фотографирование избирательного бюллетеня. Показатели в целом по стране в 2019 году больше, чем были в 2014 году", - добавила Айвазовская.

По ее словам, такие факты наблюдатели зафиксировали на 10% участков.

По данным "Опоры", во время подсчета голосов процедурных нарушений было немного. В организации констатируют, что лишь на 3% участков есть жалобы или отдельное мнение членом комиссий.

Вместе с тем Айвазовская отметила, что обнародованная Центральной избирательной комиссией явка соответствует действительности – по данным "Опоры", она составила 63,2%.

Подытоживая, координатор гражданской сети подчеркнула, что день выборов состоялся с минимальным количеством нарушений.

"Нам бы очень хотелось, чтобы второй тур голосования с точки зрения процедур и соблюдения закона, как минимум не на худшем уровне", – сказала Айвазовская.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019
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