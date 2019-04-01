Подсчитано 70% протоколов: Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
Центральная избирательная комиссия обработала 70,61% протоколов, по предварительным результатам, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко, который на втором месте, на 14,28 процентных пунктов.
Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Зеленского поддержали 30,46% избирателей, а Порошенко - 16,18%.
Зеленский лидирует в 19 областях и городе Киев. За Порошенко больше всего проголосовали в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Также Порошенко получил наибольшую поддержку за рубежом.
По итогам обработки 50,36% протоколов, разрыв между Зеленским и Порошенко составлял 13,84%.
За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,15% избирателей.
Кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко получил 11,54% голосов.
Больше всего Бойко поддержали в Луганской и Донецкой областях.
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 7,05%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 5,96%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,18%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул - 4,3%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский - 1,64%.
Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый.
При этом 1,18% бюллетеней признаны недействительными.
Напомним:
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.
powered by lun.ua