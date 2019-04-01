Подсчитано 70% протоколов: Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

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Понедельник, 1 апреля 2019, 12:19
BBC

Центральная избирательная комиссия обработала 70,61% протоколов, по предварительным результатам, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко, который на втором месте, на 14,28 процентных пунктов.

Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Зеленского поддержали 30,46% избирателей, а Порошенко - 16,18%.

Зеленский лидирует в 19 областях и городе Киев. За Порошенко больше всего проголосовали в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Также Порошенко получил наибольшую поддержку за рубежом.

По итогам обработки 50,36% протоколов, разрыв между Зеленским и Порошенко составлял 13,84%.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,15% избирателей.

Кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко получил 11,54% голосов.

Больше всего Бойко поддержали в Луганской и Донецкой областях. 

 

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 7,05%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 5,96%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,18%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул - 4,3%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский - 1,64%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый.

При этом 1,18% бюллетеней признаны недействительными.

Напомним:

  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда

Темы: Порошенко Зеленский виборы выборы президента 2019


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