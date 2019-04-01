Выборы в Украине прошли честно и свободно – Канадская наблюдательная миссия
Выборы президента в Украине прошли свободно и честно.
Об этом на пресс-конференции 1 апреля заявил председатель Канадской Миссии Наблюдения CANADEM, которая следила за выборами, Ллойд Аксуорти.
"Выборы были проведены честно, свободно. И они, таким образом, развивают доверие населения к демократическим процессам. Люди знают, что их голос будет учтен, и демократические процессы будут усилены. Избирательная среда была конкурентной, и явка 63% – это такой показатель, которого хотели бы достичь много развитых демократий в мире", - сказал Аксуорти.
Он добавил, что, исходя из этого, "можно ожидать доверия и до следующих парламентских выборов осенью".
В то же время он подчеркнул, что были "определенные беспокойства, определенные системные случаи, которые следует рассмотреть и учесть, чтобы обеспечить постепенное эволюционное развитие демократической системы в Украине". Как, например, необходимость облегчить участие в голосовании для внутренне перемещенных лиц и жителей аннексированного Крыма и оккупированных территорий.
"Из других беспокойств было то, что была чрезмерная концентрация контроля над СМИ в руках олигархов и некоторые другие моменты. Во-первых, очень очевидными были постоянные попытки вмешательства извне через гибридную войну, распространение дезинформации, усилия по подрыву избирательного процесса", - сказал глава миссии.
"Очень радует то, что украинская власть сделала все, что могла, чтобы предотвратить такое вмешательство", - добавил Аксуорти.
По его словам, сейчас тех, кто их допустил нарушения, надо привлечь к ответственности, все жалобы надлежащим образом рассмотреть и провести надлежащую просветительскую работу, чтобы не допустить таких нарушений в будущем.
Аксуорти добавил, что миссия останется до завершения избирательного процесса в Украине во втором туре выборов.
Напомним:
- По результатам обработки 71% протоколов в ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 30,46% избирателей, за Петра Порошенко – 16,18%.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.
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