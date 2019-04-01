Кононенко отменил обещанное интервью – "Схемы"

3872 просмотра
Понедельник, 1 апреля 2019, 18:10

Первый замфракции партии "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко несмотря на договоренности отказался от интервью журналистам программы "Схемы".

Об этом сообщает 1 апреля "Радио Свобода".

В пресс-службе народного депутата в понедельник журналистам отметили: "В предвыборном штабе Игорь Кононенко очень четко ответил вашему журналисту: "Встретимся в европейском суде".

По словам журналистов,  до этого Кононенко приглашал "Схемы" на интервью на следующей после выхода расследования неделе: "до среды включительно".

"Схемы" планировали спросить, в том числе, использовал Кононенко свое положение и близость к президенту для установления лояльного руководства на облэнерго с государственной долей в обмен на финансовое вознаграждение, а также способствовал ли он бизнесменам Игорю и Григорию Суркису и экс-председателю правления ЧАО "ХК "Енергомережа" Дмитрию Крючкову в выводе денег из облэнерго.

После выхода расследования "Схем" депутат заявил, что готовит иск на "Радио Свобода" в зарубежный суд.

В свою очередь, журналисты проекта отмечают, что не боятся суда, потому что тщательно проверили приведенные в своем расследовании факты.

Также редакция сообщает, что на запрос Национального антикоррупционного бюро уже передала детективам записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркис.

НАБУ проводит официальное расследование о хищении средств "Запорожьеоблэнерго", в рамках которого уже сообщила о подозрении бизнесмену Дмитрию Крючкову.

По словам детектива, бюро также изучает причастность к схеме Игоря Кононенко и братьев Суркисов, последних ранее уже вызывали на допрос. В записях, обнародованных журналистами, собеседники, в том числе, обсуждают и эту сделку.

Отдельно редакция опровергает заявления Кононенко о якобы непредоставление ему возможности предоставить комментарии в эфир.

"Мы сделали все возможное, чтобы получить его официальную позицию до выхода материала в эфир. Звонили ему на мобильный, отправляли сообщение с вопросами в мессенджер Телеграмм, которые он прочитал, отправили письменный запрос. Более того, два дня подряд ездили к депутату под офис, просили передать нашу просьбу о встрече", - говорит главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

"В своем запросе мы четко отметили, что программа выходит вечером в четверг, 28 марта. Но Кононенко не воспользовался возможностью предоставить комментарии в эфир. Его пресс-служба прислала письменный ответ не по существу поставленных нами вопросов, а лишь сообщила, что он готов с нами встретиться на следующей неделе", – добавила Седлецкая.

Сам Кононенко заявлял, что после получения запроса от журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" с просьбой предоставить комментарий посылал редакции письмо о готовности "в определенный законом 5-дневный срок официально ответить на любые вопросы журналистов".

После появления анонса программы "Схемы", Кононенко заявил о манипуляции со стороны журналистов и "политической технологии в интересах определенного кандидата в президенты накануне выборов".



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд наложил новый арест на активы группы Коломойского
Через неделю врачи не будут принимать бесплатно без декларации
"Суспільне" пригласило на дебаты двух кандидатов на пост президента
Разыскиваемый одесский бизнесмен с "титушками" ворвался в автодор
Все новости
улыбнитесь!

Комиксы выходного дня для поклонников черного юмора

исследование

7% детей в мире имеют пищевую аллергию

Фото

На какие эмоции способен поцелуй

Поиск по сайту
Архив
Весь архів