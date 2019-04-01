Кононенко отменил обещанное интервью – "Схемы"

Первый замфракции партии "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко несмотря на договоренности отказался от интервью журналистам программы "Схемы".

Об этом сообщает 1 апреля "Радио Свобода".

В пресс-службе народного депутата в понедельник журналистам отметили: "В предвыборном штабе Игорь Кононенко очень четко ответил вашему журналисту: "Встретимся в европейском суде".

По словам журналистов, до этого Кононенко приглашал "Схемы" на интервью на следующей после выхода расследования неделе: "до среды включительно".

"Схемы" планировали спросить, в том числе, использовал Кононенко свое положение и близость к президенту для установления лояльного руководства на облэнерго с государственной долей в обмен на финансовое вознаграждение, а также способствовал ли он бизнесменам Игорю и Григорию Суркису и экс-председателю правления ЧАО "ХК "Енергомережа" Дмитрию Крючкову в выводе денег из облэнерго.

После выхода расследования "Схем" депутат заявил, что готовит иск на "Радио Свобода" в зарубежный суд.

В свою очередь, журналисты проекта отмечают, что не боятся суда, потому что тщательно проверили приведенные в своем расследовании факты.

Также редакция сообщает, что на запрос Национального антикоррупционного бюро уже передала детективам записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркис.

НАБУ проводит официальное расследование о хищении средств "Запорожьеоблэнерго", в рамках которого уже сообщила о подозрении бизнесмену Дмитрию Крючкову.

По словам детектива, бюро также изучает причастность к схеме Игоря Кононенко и братьев Суркисов, последних ранее уже вызывали на допрос. В записях, обнародованных журналистами, собеседники, в том числе, обсуждают и эту сделку.

Отдельно редакция опровергает заявления Кононенко о якобы непредоставление ему возможности предоставить комментарии в эфир.

"Мы сделали все возможное, чтобы получить его официальную позицию до выхода материала в эфир. Звонили ему на мобильный, отправляли сообщение с вопросами в мессенджер Телеграмм, которые он прочитал, отправили письменный запрос. Более того, два дня подряд ездили к депутату под офис, просили передать нашу просьбу о встрече", - говорит главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

"В своем запросе мы четко отметили, что программа выходит вечером в четверг, 28 марта. Но Кононенко не воспользовался возможностью предоставить комментарии в эфир. Его пресс-служба прислала письменный ответ не по существу поставленных нами вопросов, а лишь сообщила, что он готов с нами встретиться на следующей неделе", – добавила Седлецкая.

Сам Кононенко заявлял, что после получения запроса от журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" с просьбой предоставить комментарий посылал редакции письмо о готовности "в определенный законом 5-дневный срок официально ответить на любые вопросы журналистов".

После появления анонса программы "Схемы", Кононенко заявил о манипуляции со стороны журналистов и "политической технологии в интересах определенного кандидата в президенты накануне выборов".