У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

Об этом сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга в пятницу, где также присутствовали адвокат Грэм Аткинс и переводчик.

"Мы ценим работу журналистов, особенно журналистов-расследователей, но мы не считаем себя клиническими идиотами, когда за два дня до выборов появляются подобные расследования, что не является какой-то случайностью или совпадением обстоятельств", - заявил Медведев.

По его словам, расследование программы "Схемы", опубликованное накануне - это грязная предвыборная технология и "черный" пиар, как и "все расследования последних времен".

"Особенно, когда за расследование выдается банальный слив информации от одного из правоохранительных органов. И еще и по несвежему, которое было несколько лет назад, делу. Насколько я знаю, на сленге правоохранительных органов такие дела называются "висяками"", - отметил представитель штаба.

Медведев сообщил, что ближайший соратник Порошенко Игорь Кононенко, которого упоминали в расследовании, намерен подать в суд на "Радио Свобода"

"Он считает распространенную информацию недостоверной, а также изготовленной с грубым нарушением журналистских стандартов. Соответственно он принял решение в ближайшее время подать иск в суд на "Радио Свобода", - рассказал советник президента.

"Хотел бы подчеркнуть, что этот иск будет не в украинский суд, а в зарубежный суд. И, насколько мне известно, Кононенко имел определенный разговор с Грэмом Аткинсом и Грэм согласился представлять его интересы и организации этого судебного иска", - добавил он.

В свою очередь британский адвокат, который также присутствовал на брифинге, подтвердил, что разговаривал с Кононенко и согласился представлять его интересы.

Он отметил, что имеет много опыта в сфере обвинений в дезинформации по политическим делам и планирует собрать мощную команду юристов в Великобритании для того, чтобы восстановить репутацию Кононенко по этому делу.

Напомним: