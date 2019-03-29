Команда Порошенка подает иск на "Радио Свобода"
У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".
Об этом сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга в пятницу, где также присутствовали адвокат Грэм Аткинс и переводчик.
"Мы ценим работу журналистов, особенно журналистов-расследователей, но мы не считаем себя клиническими идиотами, когда за два дня до выборов появляются подобные расследования, что не является какой-то случайностью или совпадением обстоятельств", - заявил Медведев.
По его словам, расследование программы "Схемы", опубликованное накануне - это грязная предвыборная технология и "черный" пиар, как и "все расследования последних времен".
"Особенно, когда за расследование выдается банальный слив информации от одного из правоохранительных органов. И еще и по несвежему, которое было несколько лет назад, делу. Насколько я знаю, на сленге правоохранительных органов такие дела называются "висяками"", - отметил представитель штаба.
Медведев сообщил, что ближайший соратник Порошенко Игорь Кононенко, которого упоминали в расследовании, намерен подать в суд на "Радио Свобода"
"Он считает распространенную информацию недостоверной, а также изготовленной с грубым нарушением журналистских стандартов. Соответственно он принял решение в ближайшее время подать иск в суд на "Радио Свобода", - рассказал советник президента.
"Хотел бы подчеркнуть, что этот иск будет не в украинский суд, а в зарубежный суд. И, насколько мне известно, Кононенко имел определенный разговор с Грэмом Аткинсом и Грэм согласился представлять его интересы и организации этого судебного иска", - добавил он.
В свою очередь британский адвокат, который также присутствовал на брифинге, подтвердил, что разговаривал с Кононенко и согласился представлять его интересы.
Он отметил, что имеет много опыта в сфере обвинений в дезинформации по политическим делам и планирует собрать мощную команду юристов в Великобритании для того, чтобы восстановить репутацию Кононенко по этому делу.
Напомним:
- 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
- Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
- Ранее британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко за материал о том, что сторона Порошенко платила за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.
- 8 февраля издание PressGazette сообщило, что суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента Петра Порошенко заплатили минимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
- Президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за этого материала и выиграл суд.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua