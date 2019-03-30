НАБУ приобщит материалы "Схем" к уголовному производству

Национальное антикоррупционное бюро приобщит аудиозаписи и другие материалы, обнародованные в расследовании программы "Схемы" о коррупции в энергетике, к уголовному производству, которое расследуют детективы бюро.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба НАБУ.

"Речь идет о деле о злоупотреблениях со стороны должностных лиц ряда облэнерго, в результате которых интересам государства нанесен ущерб более чем 1,2 млрд грн путем совершения сделок, которые противоречили законодательству в сфере электроэнергетики", - отметили в бюро.

Там сообщили, что двое из фигурантов сюжета журналистов - председатель правления ЗАО "ХК "Энергосеть" и и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" - уже имеют статус подозреваемых в делах НАБУ.

"Первого из них разыскали компетентные органы в Германии - сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним: