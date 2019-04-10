ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений ОС, 7 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 мин калибра 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 10 апреля.

"Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск 9 раз: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов - возле села Павлополь; из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Пески.

Из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле населенного пункта Широкино; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Гнутово; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка.

Из станковых противотанковых гранатометов - в районе поселка городского типа Верхнеторецкое; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск 4 раза: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка.

Дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4", - заявили в пресс-центре.

По данным разведки, 9 апреля одного оккупанта были уничтожены, четырех - ранены.

"С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "в районе населенного пункта Пески.

Потерь среди личного состава нет ", - говорится в отчете.