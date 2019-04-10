У Зеленского рассказали о первых 10 решениях и назначениях

Владимир Зеленский в случае избрания президентом планирует пригласить Великобританию и США к участию в переговорах в нормандском формате, а Виктора Медведчука лишить роли посредника в переговорах с Россией.

Об этом пишет LIGA.net, корреспондент которой поговорил о первых десяти решениях Зеленского как президента с идеологом его предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым.

"Вывод после встречи: идей много, но о них не хотят детально рассказывать или они еще не финализированы", – отмечает издание.

Однако 10 первых решений изложены так:

Пригласит Великобританию и США в нормандский формат.

Команда Зеленского готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу.

Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров, а с боевиками "ЛНР" и "ДНР" переговоров не будет. Также он собирается вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.

Устранит "конкуренцию" между Минобороны и Генштабом.

Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, проведенного при участии международных экспертов.

Предложит Верховной Раде принять закон о медиации. Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать альтернативный способ решения спора.



Внесет в Раду экономический блок законопроектов: 5%-я налоговая амнистия с 2020 года, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований, международный обмен налоговой информацией.

Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ: имена озвучит до 19 апреля.

Неофициально "Лиге" назвали такие имена: МИД – экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ – экс-прокурор США Марта Борщ либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ – Игорь Смешко.

Попросит парламент принять пакет законопроектов о народовластии, чтобы урегулировать вопросы общенационального и местных референдумов, петиций; а также отзыва нардепов и импичмента президента.

Проведет аудит государства, создав консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение 3-4 месяцев.

Внедрит "секретный план" для Верховной Рады. Мол, если сотрудничества с депутатами не получится, будут другие варианты, "которые многих удивят".



Реформирует Администрацию президента, убрав "кураторов". Дескать, АП должна выполнять функцию канцелярии и нарабатывать идеи. Обещают рассекретить список гостей.

Позже "Зе Команда" официально заявила, что никакие кадровые решения еще не приняты, а имена кандидат озвучит сам до второго тура выборов президента.

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Ставки сделаны. Кого непроходные кандидаты поддерживают во втором туре